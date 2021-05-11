Israel responde con cohetes ataque de palestinos y deja 20 muertos en Gaza

Debido al lanzamiento de cohetes en Gaza, 20 personas murieron, entre ellos nueve niños, esto como respuesta de Israel a los ataques de Hamas, en represalia por los enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes ocurridos en Jerusalén.

El Ejército de Israel indicó que llevaron a cabo ataques contra grupos armados, lanzamisiles y puestos militares en Gaza, después de que militantes cruzaron la "línea roja" al disparar sobre la zona de Jerusalén, por primera vez desde 2014, según informó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Noche de terror en Gaza: Aviones de combate israelíes bombardean la Franja de Gaza. pic.twitter.com/NjbSiHsOb5 — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) May 10, 2021

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Los lanzamientos de cohetes y los ataques aéreos de Israel continuaron durante la noche. Los palestinos reportaron fuertes explosiones cerca de la ciudad de Gaza y en toda la franja costera.

Antes de la medianoche de la hora local, el Ejército de Israel declaró que militantes palestinos habían disparado unos 150 cohetes contra el Estado judío, de los cuales decenas fueron interceptados por sus sistemas de defensa antimisiles.

El lunes por la mañana, se habían registrado enfrentamientos con palestinos en el complejo de la mezquita al-Aqsa de Jerusalén Este, en el día en que Israel conmemoraba el aniversario de su captura de partes de la ciudad en la guerra árabe-israelí de 1967.

Jerusalén: más de 300 palestinos heridos por enfrentamiento con policías de Israel

La Sociedad Palestina de la Media Luna Roja informó que más de 300 palestinos resultaron heridos en un enfrentamiento, luego de que la policía de Israel usara balas de goma, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos en el área de la mezquita, considerada sagrada tanto por judíos como por musulmanes, en Jerusalén.

Hamas y el grupo militante Yihad Islámica se atribuyeron la responsabilidad del lanzamiento de cohetes sobre Jerusalén, por el que respondió Israel.

Urgente: Fuerzas de ocupación israelíes atacan a los Palestinos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. pic.twitter.com/hHBslBUz8t — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) May 10, 2021

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Abu Ubaida, portavoz del brazo armado de Hamas, dijo que había lanzado "un ataque con cohetes contra el enemigo en la Jerusalén ocupada en respuesta a sus crímenes y agresiones contra la ciudad santa (Jerusalén) y su agresión contra nuestro pueblo en Sheikh Jarrah y la mezquita de Al-Aqsa".

En respuesta, Netanyahu dijo: "Las organizaciones terroristas cruzaron una línea roja el Día de Jerusalén y nos atacaron, en las afueras de Jerusalén".

Añadió: "Israel responderá con mucha fuerza. No toleraremos ataques contra nuestro territorio, nuestra capital, nuestros ciudadanos y nuestros soldados. Quien nos ataque pagará un alto precio".

אנחנו במאבק שמתפרס על פני כמה חזיתות: בירושלים, בעזה ובמקומות אחרים בארץ. ארגוני הטרור בעזה חצו לפנות ערב ביום ירושלים קו אדום ותקפו אותנו בטילים במבואות ירושלים.



ישראל תגיב בעוצמה רבה. לא נסבול פגיעה בשטחנו, בבירתנו, באזרחינו ובחיילינו. מי שתוקף אותנו ישלם מחיר כבד. pic.twitter.com/M6HlDxQpsZ — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 10, 2021

¿Por qué pelean Israel y palestinos en Jerusalén?

El conflicto entre Israel y los palestinos no es nuevo y es complejo, aunque se remonta a principios de siglo XIX con el surgimiento del movimiento sionista, que que busca crear un Estado para los judíos.

Debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial en el territorio se registra una migración de judíos, aunque no rebasó a la de los palestinos, por lo que se determinó dividir el territorio entre dos: el lado judío y el árabe.

Este acuerdo fue aceptado por la parte judía, pero los árabes no lo aceptaron, situación que desató conflictos bélicos entre ellos, el que provocó la migración de los palestinos, quienes no han podido regresar debido a la explulsión de los judíos, por lo que habitan en refugios en Líbano, Siria, Jordania, la Franja de Gaza, entre otros lugares.

De manera constante, palestinos e israelíes mantienen un conflicto y no pueden llegar a un acuerdo de paz ya que su planes de la creación de una nación en el territorio se contraponen con los del otro.

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