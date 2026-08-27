Geraldine Ponce regala muñecas con su imagen en asambleas de Morena; busca la gubernatura de Nayarit

El camino interno para definir las futuras candidaturas de Morena bajo la figura de coordinaciones estatales sigue acumulando episodios de abierta autopromoción y cuestionamientos a la normatividad electoral. En esta ocasión, la alcaldesa con licencia de Tepic, Geraldine Ponce, causó polémica al anunciar a través de sus redes sociales que regalará "Geraldinitas", muñecas confeccionadas con su propia imagen, durante las asambleas y recorridos que encabeza por el estado de Nayarit.

La estrategia busca posicionar su perfil en la contienda por la coordinación estatal de la transformación, utilizando la entrega de artículos promocionales a niños y familias como gancho de convocatoria.

Pese a que la legislación mexicana prohíbe la entrega de obsequios y utilitarios con imagen personal antes de los tiempos legales de precampaña, los aspirantes oficialistas continúan aprovechando los vacíos del proceso interno para desplegar campañas que rozan la ilegalidad y con total impunidad.

¡Morenista regala muñecas con su imagen! 🪆



La alcaldesa con licencia de Tepic, Geraldine Ponce, ha sido señalada por repartir las llamadas “Geraldinitas”, muñecas que llevan su imagen durante asambleas políticas 🫠



La estrategia genera críticas porque, bajo el argumento de que… pic.twitter.com/w1btleLkJQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

Una práctica recurrente: De las lonas de plástico a las rifas de iPhones y ahora el reparto de muñecas

La iniciativa de Geraldine Ponce no es un hecho aislado dentro del partido guinda, sino que se suma a un patrón de maniobras desplegadas por diversos aspirantes estatales para posicionar su imagen en sus comunidades. En Sinaloa, el diputado local César Guerrero desató una ola de indignación ciudadana tras presumir como un "granito de arena" la entrega de pedazos de hule y lonas negras a familias de escasos recursos afectadas por las intensas lluvias en el municipio de Ahome, un gesto calificado por la oposición como un acto de autopromoción oportunista ante la desgracia social.

Hule negro, la “solución” de la 4T contra las lluvias...



César Guerrero, diputado local de Morena en Sinaloa, presume este “granito de arena” para las familias



“Lo más importante es estar cerca de nuestra gente”, dice



Es la burla... pic.twitter.com/bnjxeDoYzj — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 11, 2026

Por otro lado, en Baja California, el senador Armando Ayala fue encarado en la vía pública por ciudadanos tras encabezar dinámicas donde promovía abiertamente la rifa de iPhones y dispositivos móviles a su nombre entre los peatones. Estas acciones reflejan una dinámica donde el reparto de dádivas de consumo inmediato pretende sustituir al debate de propuestas, desafiando a las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) mientras los perfiles aceleran el paso para amarrar las estructuras partidistas rumbo al proceso electoral de 2027