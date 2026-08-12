“Nuestro granito de arena": César Guerrero, diputado de Morena en Sinaloa, entrega plástico negro a familias afectadas por las lluvias

El diputado local por Morena en Sinaloa, César Guerrero, desató una ola de indignación y duras críticas en redes sociales tras presumir públicamente la entrega de rollos de hule negro a familias de la región para que cubran sus viviendas ante la temporada de lluvias.

A través de sus cuentas oficiales en plataformas digitales, el morenista difundió fotografías del reparto, justificando la acción como una muestra de cercanía y asegurando que con el plástico impermeable sumaba un "granito de arena" para respaldar a los sectores más vulnerables de la comunidad que están siendo afectados por las lluvias.

"De perdida hubieran sido lonas", "Y en tiempo de frío les das cobijas de barbitas", "Hubiera servido más un paraguas jajaja" y "El chiste se cuenta solo", fueron algunos de los comentarios que dejaron las personas en su publicación.

Hule negro, la “solución” de la 4T contra las lluvias...



César Guerrero, diputado local de Morena en Sinaloa, presume este “granito de arena” para las familias



“Lo más importante es estar cerca de nuestra gente”, dice



Es la burla... pic.twitter.com/bnjxeDoYzj — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 11, 2026

"Lo más importante es estar cerca": La publicación que desató las críticas

"En esta temporada de lluvias, lo más importante es estar cerca de nuestra gente. Sumamos nuestro granito de arena con la entrega de hule negro para apoyar a las familias que lo necesitan. Seguimos trabajando y acompañando a nuestra comunidad", fue el mensaje compartido por el congresista sinaloense en su cuenta de Facebook.

La publicación, pensada como un acto de autopromoción de su imagen, provocó de inmediato una fuerte reacción negativa entre ciudadanos y usuarios, quienes recriminaron que un político considerara aceptable entregar retazos de hule como una "solución" institucional a la marginación y al déficit de vivienda digna en la entidad.

Se suma al proselitismo de Morena: De la entrega de huevos y despensas a la rifa de iPhones

César Guerrero se suma a la lista de actos de proselitismo y autopromoción desplegados por diversos perfiles de Morena en varios estados. En semanas recientes, se ha exhibido a representantes y aspirantes del partido oficialista recurriendo a estrategias populistas para posicionar su imagen entre la población golpeada por la crisis económica y el abandono vial.

Desde la repartición de canastas de huevos y despensas básicas en comunidades marginadas, hasta el caso del senador por Baja California, Armando Ayala, quien fue grabado rifando iPhones en plena calle para ganar seguidores en redes sociales de cara a la gubernatura, los cuadros morenistas han sido señalados por sustituir la gestión de obras y leyes de fondo por el condicionamiento social y la compra disfrazada de simpatías.