¿Compra de votos? Encaran al senador Armando Ayala en Baja California por promover rifas de celular a su nombre

El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, fue encarado y exhibido en redes sociales por una ciudadana mientras realizaba un recorrido callejero para promover su imagen personal a través del regalo y la rifa de teléfonos celulares de alta gama. En un video difundido en plataformas digitales, se observa al legislador pedirles a las personas que sigan su página oficial de Facebook para participar en el sorteo de un iPhone a su nombre.

La maniobra desató duras críticas y cuestionamientos sobre la compra de votos y actos de campaña adelantados, en un contexto donde el legislador busca posicionarse activamente para obtener la candidatura a la gubernatura del estado.

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El reclamo ciudadano a Armando Ayala

La dinámica proselitista del legislador fue frenada en seco por una habitante que rechazó los regalos y le exigió rendición de cuentas por el abandono de las vialidades de su colonia:

"A mí no me interesa lo que me puedas dar a mí, sino la ayuda real y verdadera. No prometas cosas; hay que ser realistas y ayudar a la gente", le recriminó la vecina al mostrarle las condiciones deplorables de su calle, llena de baches y lodo cada vez que llueve.

La ciudadana le recordó directamente que desde la contienda electoral le expuso esta problemática y que el propio Ayala prometió gestionar la pavimentación, compromiso que hasta el momento sigue sin cumplirse.

Así de pequeñitos entienden el servicio público los morenarcos:



En #BajaCalifornia el senador Armando Ayala @ArmandoAyalaRob prometió gestionar una obra de repavimentación desde campaña y ahora recorre las calles promoviendo rifas de iPhones!!



¿De qué sirve llegar al poder si… pic.twitter.com/PyypX2Sy2d — Avi 🦆 (@avieu) August 10, 2026

Acusaciones de compra de votos de Armando Ayala

Al verse acorralado por las demandas de la vecina, el senador de la bancada oficialista intentó justificarse aduciendo su cargo actual: Bueno, yo soy legislador, no soy presidente municipal", deslindándose de la gestión ejecutiva de la obra pública.

Sin embargo, la difusión de las imágenes encendió el debate en la opinión pública, donde se señala al legislador de utilizar la entrega de celulares como una estrategia populista para comprar simpatías, posicionar su nombre de cara a las elecciones de 2027 y condicionar el apoyo ciudadano mediante regalos en lugar de entregar resultados legislativos y de gestión.