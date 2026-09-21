¡Le gritan de todo! Pasajeros enfrentan a Fernández Noroña en el AICM (VIDEO)

“¡Corrupto!”, “¡narcopolítico!” y “¡Fuera Morena!” fueron algunos de los gritos que recibió Gerardo Fernández Noroña mientras caminaba por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras regresar de Nayarit.

El momento fue captado en video y comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa al senador de Morena avanzar por las instalaciones del aeropuerto acompañado por su colaborador, Emiliano González, mientras un grupo de pasajeros le lanza reclamos.

Fernández Noroña no se detiene para responder a los señalamientos. En cambio, hace un movimiento con la mano, similar al de alguien que dirige una orquesta, mientras continúa su camino.

El gesto provoca nuevas reacciones entre las personas que lo increpan, quienes cuestionan la manera en que el legislador responde a los reclamos.

¿Por qué estaba Fernández Noroña en Nayarit?

El senador había viajado a Nayarit para acompañar al gobernador Miguel Ángel Navarro durante su informe de actividades.

Fue al regresar de ese acto cuando ocurrió el encuentro con los pasajeros en la salida del AICM.

Los videos publicados en redes sociales muestran parte del momento en que Fernández Noroña es abordado verbalmente por las personas que se encontraban en el aeropuerto. Las expresiones lanzadas contra el legislador quedaron registradas en las grabaciones.

🚨 Confrontan a Noroña en el AICM y le gritan “¡corrupto!”



El senador Gerardo Fernández Noroña fue increpado por una persona mientras caminaba por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. pic.twitter.com/Xl5IcHqIf9 — Político MX (@politicomx) September 21, 2026

Fernández Noroña cuenta su versión de lo ocurrido

Después de que comenzaron a circular las imágenes, el propio senador se refirió al episodio a través de sus redes sociales.

Fernández Noroña señaló que, cuando regresaba del informe del gobernador Navarro en Nayarit, un grupo de pasajeros se “envalentonaron” y comenzó a gritarle.

El legislador también relacionó los reclamos con señalamientos que, de acuerdo con su publicación, han sido difundidos contra su movimiento.

“Regresando del informe del Gobernador Navarro en Nayarit, un grupo de pasajeros a la salida del @AICM_mx se envalentonaron y gritaron todas las canalladas que promueven los medios en contra de nuestro movimiento. Si fuéramos narcos, no se atreverían ni siquiera a mirarnos”, escribió.

Regresando del informe del Gobernador Navarro en Nayarit, un grupo de pasajeros a la salida del @AICM_mx se envalentonaron y gritaron todas las canalladas que promueven los medios en contra de nuestro movimiento. Si fuéramos narcos, no se atreverían ni siquiera mirarnos. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2026

El senador comparte más material tras el incidente

La respuesta de Fernández Noroña no quedó únicamente en esa publicación.

Posteriormente, compartió dos videos que presentó como correspondientes al supuesto hermano de la joven que lo increpó en el aeropuerto.

Además, difundió una captura de pantalla relacionada con el episodio y escribió: “Para que no haya duda que es una familia de fascistas”.

