¡Otra vez Noroña! Arremete contra Grecia Quiroz y la llama “fachosa” tras el Grito

Otra vez Gerardo Fernández Noroña y Grecia Quiroz están en medio de una disputa pública, ahora, el motivo fue el Grito de Independencia que la alcaldesa encabezó en Uruapan, Michoacán, la noche del 15 de septiembre.

El senador cuestionó la manera en que Quiroz participó en la ceremonia y fue más allá de una crítica a su desempeño como presidenta municipal: la llamó “fachosa” y aseguró que prácticamente “trapeaba con la bandera” durante el acto.

¿Qué dijo Noroña sobre Grecia Quiroz?

Después de la ceremonia del Grito, Fernández Noroña cuestionó públicamente a la alcaldesa de Uruapan, entre sus señalamientos estuvo la forma en que, desde su perspectiva, Quiroz utilizó la bandera durante el acto.

Pero también hizo un comentario sobre su apariencia y la calificó como “fachosa”.

No se trata solamente de que un senador critique a una presidenta municipal. Las diferencias políticas entre ambos personajes ya han provocado procedimientos ante las autoridades electorales por las expresiones que Noroña ha realizado contra Quiroz.

Pese a enfrentar un juicio por violencia política de género contra Grecia Quiroz, el cómico en desgracia Noroña vuelve a atacarla. pic.twitter.com/jOFaHss2b3 — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) September 17, 2026

Una pelea que comenzó después del asesinato de Carlos Manzo

La confrontación entre ambos comenzó después del asesinato de Carlos Manzo, esposo de Grecia Quiroz y entonces presidente municipal de Uruapan.

Tras asumir la alcaldía, Quiroz comenzó a ser cuestionada públicamente por Fernández Noroña.

El senador llegó a señalar que detrás de sus decisiones existían intereses políticos y mencionó una posible aspiración rumbo a las elecciones de 2027.

En julio de 2026, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó que Fernández Noroña había incurrido en violencia política en razón de género contra la alcaldesa y estableció medidas de reparación.

En agosto, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esa primera resolución y ordenó al tribunal local analizar nuevamente el asunto, particularmente lo relacionado con la inmunidad parlamentaria del senador.

Posteriormente, el Tribunal Electoral de Michoacán volvió a pronunciarse sobre el caso y determinó nuevamente la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida a Noroña.