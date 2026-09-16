Cancelan Grito de Independencia en Nonoava, Chihuahua por enfrentamiento contra patrulla clonada

Se reportó un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes de un grupo delictivo en Nonoava, Chihuahua. Durante el operativo, una persona murió y otra resultó herida y detenida. Tras estos hechos violentos se canceló el Grito de Independencia.

Pero el hallazgo que llamó la atención fue una camioneta sin placas, con características de una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que presuntamente era utilizada por los agresores para recorrer la zona. La Fiscalía de Chihuahua aseguró el vehículo, además de armamento.

¿Por qué cancelaron el Grito de Independencia en Nonoava?

Horas después del enfrentamiento, el Gobierno Municipal y el DIF de Nonoava anunciaron la cancelación del Grito de Independencia programado para este 15 de septiembre a las 19:00 horas, debido a las condiciones de inseguridad.

En un comunicado, las autoridades municipales señalaron que la decisión busca proteger a habitantes y visitantes. El fiscal de la Zona Occidente de Chihuahua, Juan Carlos Portillo, indicó que Nonoava es el único municipio del estado que canceló sus festejos patrios por motivos de seguridad.

¿Qué pasó durante el enfrentamiento en Nonoava?

El choque ocurrió durante un operativo del Ejército Mexicano en este municipio de la Sierra de Chihuahua. Los militares fueron atacados a balazos y repelieron la agresión.

El saldo fue de una persona muerta y otra lesionada, quien posteriormente fue trasladada a un hospital y quedó detenida. Otros presuntos agresores lograron escapar.

Durante las acciones posteriores, autoridades estatales localizaron la camioneta sin placas que habría sido utilizada por el grupo. Por sus características, se trataba de una unidad clonada de las utilizadas por la Sedena.

¿Dónde está Nonoava, Chihuahua?

Nonoava se encuentra al sur del estado de Chihuahua, dentro de la región serrana. El municipio decidió suspender su celebración patria ante el escenario de inseguridad registrado este 15 de septiembre.

