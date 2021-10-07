Ginecólogo diagnostica como enfermedad la homosexualidad de una joven

Un ginecólogo diagnosticó a una joven de 19 años con homosexualidad como su “enfermedad actual”, en el Hospital Reina Sofía en Murcia, España, lo que causó polémica en redes sociales.

La joven Alba Aragón relató que durante una revisión ginecológica comentó a su médico que era homosexual, considerando que era información relevante para el diagnostico y posterior tratamiento médico.

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El ginecólogo le preguntó si le importaba que pusiera en el informe su orientación sexual, a lo que Alba accedió, sin saber que el dato lo colocó en el apartado denominado "enfermedad actual".

La madre de la afectada indicó que interpuso una queja formal en el Servicio Murciano de Salud (SMS) contra el doctor que calificó la homosexualidad de su hija como una enfermedad, y exigió que retiren dicha información del historial clínico por ser "vejatoria".

Asimismo, cuando la paciente recibió el diagnóstico acudió al colectivo Galactyco, que envió varios escritos a la consejería y al Servicio murciano de la Salud exigiendo la rectificación y las disculpas de manera inmediata por parte del ginecólogo y la institución que atendieron a la chica.

La #HOMOSEXUALIDAD 🏳‍🌈no es una enfermedad ❌, denuncia Colectivo GALACTYCO tras el diagnóstico por parte de un médico del Servicio Murciano de Salud a una usuaria



Un médico del S. Murciano del Salud diagnóstica HOMOSEXUALIDAD como enfermedad.



👇https://t.co/eYspxPLGg4 — Colectivo GALACTYCO (@GALACTYCOCT) October 6, 2021

En los escritos, el colectivo acusó a la Consejería de Salud de "dejadez institucional" para aplicar la Ley 8/2016 de 27 de mayo, que habla sobre la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra discriminaciónpor orientación sexual e identidad de género.

Hospital se disculpa por diagnóstico de homosexualidad como enfermedad

Tras darse a conocer el historial clínico de la joven, el nosocomio emitió una disculpa pública y señaló que todo se trató de un “error” por parte del ginecólogo al momento de capturar sus datos, asimismo, informó que realizará la corrección de la información.

El Hospital Reina Sofía de Murcia se lamenta profundamente del error cometido a la hora de recoger los datos informáticos en el informe médico por parte del ginecólogo que atendió a esta paciente.

La joven aceptó las disculpas tanto del hospital como del médico; sin embargo, señaló que no cree en la versión del centro sanitario, que aseguró que la situación se trató de un error.

Alba explicó que optó por hacer público su caso por si puede ayudar a otra persona: "la intención, ayudarles y que piensen que la homosexualidad no es una enfermedad, ni mucho menos, ni está mal", indicó.

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