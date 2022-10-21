Giorgia Meloni, primera mujer en ser Primera Ministra de Italia

La ultraderechistas Giorgia Meloni fue nombrada este viernes Primer Ministra de Italia, lo que la convierte en la primera mujer en ocupar el puesto en la historia del país.

Giorgia Meloni fue nombrada para el cargo después de que su partido Hermanos de Italia ganara en las elecciones nacionales del mes pasado, frente al quinto lugar en 2018, impulsando una coalición de derecha para obtener mayorías claras en ambas cámaras del parlamento.

"Giorgia Meloni aceptó el mandato y presentó su lista de ministros", dijo a la prensa el responsable presidencial Ugo Zampetti.

Il mio intervento al Quirinale pic.twitter.com/47smbMT5zs — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 21, 2022

El nuevo gobierno, encabezado por la primera mujer Primera Ministra, tomará posesión formalmente el sábado por la mañana, tras lo cual enfrentará las votaciones de confianza en ambas cámaras del parlamento la próxima semana.

Giorgia Melonia enfrentará una tarea difícil al frente de Italia, ya que el país se encuentra en una inminente recesión, el aumento de la factura energética y la guerra de Ucrania.

Meloni pronunciará su primer discurso ante el Parlamento italiano la semana que viene, y deberá obtener los votos de confianza de sus dos cámaras antes de asumir formalmente plenos poderes.

¿Quién es Giorgia Meloni, la nueva Primera Ministra de Italia?

En su autobiografía de 2021, "Soy Giorgia", la nueva Primera Ministra italiana escribió que encontró una nueva familia a los 15 años cuando se unió a la sección juvenil del Movimiento Social Italiano (MSI), creado en 1946 por los partidarios del dictador fascista Benito Mussolini.

Pronto llamó la atención del activista del partido Fabio Rampelli, quien organizó cursos para capacitar a lo que esperaba sería una nueva generación de políticos conservadores.

El MSI se incorporó a un nuevo organismo llamado Alianza Nacional (AN) a mediados de la década de 1990 antes de fusionarse con un grupo conservador tradicional creado por el exprimer ministro Berlusconi.

En su mayor apuesta política hasta la fecha, Meloni y un contingente de veteranos de AN partieron en 2012 para cofundar el partido Hermanos de Italia, que lleva el nombre de las primeras líneas del himno nacional.

Giorgia Meloni compara su partido con el Partido Republicano de Estados Unidos y el Partido Conservador de Gran Bretaña. Se exaltan el patriotismo y los valores familiares tradicionales, mientras que se vituperan la corrección política y las élites globales.