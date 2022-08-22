Líder de extrema derecha en Italia publica video de agresión sexual

Giorgia Meloni, líder de extrema derecha y quien actualmente lidera la carrera para convertirse en la próxima primera ministra de Italia, fue acusada este lunes (22 de agosto de 2022) de hacer una vergonzosa campaña electoral, luego de publicar un video de una mujer ucraniana que sufrió de una agresión sexual de parte de un inmigrante.

La mujer de 55 años, víctima de agresión sexual, fue "ultrajada" en una acera de la ciudad de Piacenza en Italia, a primera hora del pasado domingo, por un solicitante de asilo procedente de Guinea, según informaron las autoridades locales.

La agresión sexual fue grabada por una persona en un apartamento que da a la calle y el agresor fue detenido. La policía de Italia confirmó el arresto y señaló que el hombre estaba detenido mientras continuaba la investigación.

Continuano le deliranti mistificazioni della sinistra contro di me.

Ascoltate cosa si sono inventati questa volta… pic.twitter.com/gplgsXXD8Y — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 22, 2022

Meloni encabeza las encuentas para las elecciones de Primer Ministro en Italia

La líder de extremaderecha, Giorgia Meloni, cuyo partido Hermanos de Italia encabeza las encuestas de cara a las elecciones nacionales del próximo 25 de septiembre, tuiteó el video, que había sido publicado en la página web de un periódico con la imagen borrosa, pero con los gritos de la mujer que sufrió de la agresión sexual.

Meloni puso en su cuenta oficial de Twitter que: "No se puede permanecer en silencio ante este atroz episodio de violencia sexual contra una mujer ucraniana llevado a cabo de día en Piacenza por un solicitante de asilo".

Giorgia Meloni, líder de extrema derecha: "Un abrazo a esta mujer. Haré todo lo posible para devolver la seguridad a nuestras ciudades".

La publicación en su cuenta oficial en Twitter, desencadenó una serie de críticas en internet, así como de parte de los adversarios políticos de Meloni.

Indecente usare immagini di uno #stupro. Indecente ancora di più farlo a fini elettori. Il #rispetto delle persone e delle vittime viene prima di ogni cosa. — Enrico Letta (@EnricoLetta) August 22, 2022

Políticos de Italia critican a Meloni por publicar video de agresión sexual

Enrico Letta, jefe del Partido Democrático, de centro-izquierda, publicó en su cuenta de Twitter: "Es indecente utilizar imágenes de una violación. Más indecente aún es hacerlo con fines electorales".

Por su parte, otro político centrista, Carlo Calenda, calificó de "inmoral" el tuit de Meloni. Igiaba Scego, una destacada escritora italiana de origen somalí, acusó a Giorgia Meloni, de explotar a la víctima de la agresión sexual.

Igiaba Scego, escritora: "Se ofrece como voyerismo para atraer clics en lugar de ser protegida. Esta campaña electoral es horrenda".

Cabe señalar que Giorgia Meloni, quien ha pedido un bloqueo naval del norte de África para evitar que los barcos de migrantes zarpen, señaló en Facebook que sus rivales habían utilizado la agresión sexual para atacarla mientras ignoraban a la víctima para evitar abordar lo que ella llamaba la emergencia migratoria.

El jefe del Partido Democrático, Enrico Letta, publicó: "El respeto a las personas y a las víctimas es siempre lo primero".