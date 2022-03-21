Continúa la gira real de los Duques de Cambridge en Belice

William de Reino Unido y su esposa Kate, los duques de Cambridge, ayudaron a hacer chocolate tradicional en Belice en el segundo día de su gira por el Caribe, el cual transcurrió sin problemas luego de un comienzo incómodo para la gira de una semana.

La llegada los duques de Cambridge al país centroamericano coincide con la celebración de los 70 años de la reina Isabel en el trono y llega en un momento de creciente escrutinio de la conducta británica en el Caribe.

Antes de que la pareja saliera de Gran Bretaña, una protesta local incitó a los organizadores a cambiar las actividades planificadas en Belice, que hasta 1973 se conocía como Honduras Británica.

Un evento al que los duques habáin planeado asistir el domingo 20 de marzo en el pueblo sureño de Indian Creek fue cancelado después de que unas pocas docenas de residentes organizaron una protesta el viernes 18 de marzo.

A pesar de que unas pocas docenas de aldeanos a favor de la realeza organizaron una contraprotesta, la pareja real ya estaba en su nuevo itinerario, que los llevó a embarcarse en la gira Che'il Mayan Chocolate en las cercanías.

William y Kate molieron semillas de cacao en la ka'ah, una herramienta de piedra tradicional utilizada por los mayas q'eqchi' y mopan.

#DePlaneta | Los Duques de Cambridge (@KensingtonRoyal) arribaron ayer a #Belice. Este día visitaron a un productor de cacao, compartieron con la comunidad garífuna de Hopkins y conocieron más sobre los esfuerzos de conservación marina en la antigua colonia británica. Fotos: AFP pic.twitter.com/vCm4bcPJcU — Diario El Salvador (@elsalvador) March 21, 2022

Gira real en el Caribe

El lunes 21 de marzo, deberán explorar la Reserva Forestal de Chiquibul en el centro de Belice, donde visitarán a las fuerzas armadas británicas en entrenamiento en la jungla.

Los duques permanecerán en Belice hasta el martes 22 de marzo por la mañana. Luego visitarán Jamaica y las Bahamas.

Su visita tiene lugar casi cuatro meses después de que Barbados votara a favor de convertirse en república, cortando los lazos con la monarquía británica pero permaneciendo como parte de la Mancomunidad de Naciones liderada por Gran Bretaña.

Los debates sobre los abusos de la era colonial y los planes para buscar reparaciones por la esclavitud en Jamaica podrían empujar a más países a seguir el movimiento reciente de Barbados, dicen los académicos.

Algunos beliceños dijeron que esperaban que los duques de Cambridge terminaran la visita con un conocimiento más profundo del país. Otros dijeron que no estarían prestando mucha atención.