¿Quieres trabajar en Gobernación? Hay vacantes de hasta 100 mil pesos

¿Buscas trabajar en el sector público? Gobernación, a través del El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó una convocatoria con vacantes de hasta 100 mil pesos mensuales; te contamos todo lo que tienes que saber sobre el empleo.

Se trata más de 15 vacantes disponibles, todas ellas con salarios mensuales que van desde los 25 hasta 100 mil pesos, de acuerdo con habilidades y aptitudes, para trabajar en las diferentes dependencias, como:



Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Bienestar

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Educación Pública

Para aplicar a las diferentes vacantes, solo tienes que registrarte en el Subsistema de Ingreso, de la Secretaría de Gobernación (Segob) para adjuntar la documentación requerida y listo, de ser seleccionado para una entrevista, la dependencia se pondrá en contacto contigo para continuar el proceso.

Estas son las vacantes de Gobernación de hasta 100 mil pesos

Las vacantes se encuentran establecidas por medio de los lineamientos del DOF, superando poco más de 100 mil pesos mensuales hasta 25 mil con diferentes zonas de residencia en el país, que van desde:



Coordinador de ingresos, capacitación, planeación y desarrollo en la Segob: ofrece un salario mensual de 118 mil pesos con sede en la Ciudad de México. Uno de los requisitos indispensables contar con licenciatura en administración pública, psicología o derecho, así como experiencia mínima de seis años en el desarrollo de recursos humanos o economía general.



Representante de coordinación con las oficinas en los estados de la Segob: el salario es de 41 mil 762 pesos al mes. Se solicita licenciatura en administración, derecho o en comunicación, además de una experiencia mínima de cuatro años en alguna institución pública.

Vacantes en Gobernación: así puedes postularte

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Jefe de la unidad de ecosistemas y ambientes costeros - Segob, se ofrece 35 mil 338 pesos al mes con sede en Campeche, como requisitos se pide contar con una licenciatura en biología, oceanografía y ecología, así como cuatro años de experiencia.



Jefatura de departamento de restauración - Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP): El sueldo es de 27 mil 900 pesos mensuales. Se solicita licenciatura en arquitectura, arqueología o restauración y contar mínimo con dos años de experiencia en la protección del patrimonio.



Jefe de la unidad jurídica - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: La sede es Baja California Sur, ofrece un sueldo de 24 mil 895 pesos con experiencia mínima de tres años en defensa jurídica y procedimientos.

¿Cómo postularte a las vacantes de Gobernación?

Las más de 15 vacantes disponibles se encuentran en la página oficial de Segob, misma que puedes consultar aquí.

Para postularte, se te solicitará completar varios formatos con información de Datos de Contacto, Valoración del Mérito, Evaluación de la Experiencia y Revisión Documental. Además de contar con identificación vigente, CURP, documento que acredite el nivel de estudios, entre otros.

Recuerda que también puedes postularte en las vacantes disponibles del Portal de Empleo de la Secretaría del Trabajo, completando tu registro; son más de 92 mil ofertas las que se ofrecen a lo largo del país y la inscripción se realiza en solo 5 minutos.

En el Portal de Empleo de la Secretaría del Trabajo se presentarán las ofertas disponibles, el salario que ofrece la empresa y los requerimientos que solicita, con base en eso se podrá realizar una postulación sí se considera atractiva la propuesta.