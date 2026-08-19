Gobernadora de Campeche desafía la austeridad; así disfrutó de sus lujosas vacaciones en Europa

La gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, está en el ojo del huracán, luego de ser captada tomando unas pequeñas vacaciones en el continente viejo, contradiciendo abiertamente los principios de austeridad que su propio partido presume.

La mandataria estuvo veraneando en España, uno de los destinos más costosos, y lejos de pasar desapercibida, fue captada por la prensa en Madrid, lo que desató una ola de críticas.

Pero las críticas no se detuvieron ahí. A su regreso a México, la gobernadora fue ingresada en un hospital privado de la Ciudad de México, un hecho que para nada refleja los grandes principios de la 4T.