Viajes, lujos y denuncias empañan el verano político de Morena

En medio de un ambiente político marcado por decisiones controvertidas y cuestionamientos sobre la austeridad que Morena prometió implementar, varios funcionarios y figuras públicas relacionadas con el partido se han visto envueltos en situaciones que generan debate y polémica.

Desde viajes internacionales que despiertan críticas hasta denuncias internas por conductas graves, la atención se centra en cómo estos hechos afectan la imagen y el rumbo político en distintos niveles de gobierno. A continuación, te presentamos un resumen detallado con los aspectos más relevantes del momento.

La austeridad de Morena se consolida en Europa

Otra que el verano le provocó perder la austeridad ordenada por Morena, fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien fue vista en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para viajar a Amsterdam, capital de Países Bajos. Trascendió que el viaje de Layda es para reunirse con familiares y en medio de esto en Campeche, la noticia que es que el narcomenudeo se disparó 141 por ciento en lo que va del gobierno de Sansores y con los datos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.

El todavía presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, fue captado en un viaje de Ciudad de México a Nueva York. Lo hizo el clase premier que cuesta más de 50 mil pesos.

A ello hay que sumar que en redes se ha levantado una polémica por el guardaropa del morenista que incluye chamarras de más de 25 mil pesos, suéteres de 14 mil pesos y zapatos de más de 10 mil, así como anillos de más de 50 pesos.

Y sí… el verano de ensueño sigue.



Layda Sansores, gobernadora de Campeche, viaja a Ámsterdam.



Se suma a la gira internacional de la 4T: Tokio, Lisboa, Milán, Madrid, Ibiza… los viajes no paran.pic.twitter.com/8jEuIPiWVB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 6, 2025

Investigan a morenista Manuel Álvarez Urías por denuncias de acoso sexual

El morenista Manuel Alvarez Urias, Director Municipal de la Juventud de La Paz, Baja California Sur, será investigado al interior de Morena por diversas denuncias de acoso sexual y que datan desde hace más de dos años cuando se desempeñaba como integrante de la Secretaría de Organización del partido en ese estado. En días pasadas diversas consejeras presentaron recursos al interior del partido para indagarlo.