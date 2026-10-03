¡Se lavan las manos! El gobierno culpa a las redes sociales de la violencia en México

Después de las situaciones terribles de violencia en varios estados de la república, el gobierno se lavó las manos y culpó a las redes sociales, advirtiendo un decreto para eliminar ciertos contenidos de la web.

Después de la violencia registrada en escuelas de Torreón, Querétaro y Chiapas, el gobierno apunta a las redes sociales como parte del problema.



La respuesta: vigilar contenidos y retirar aquellos que considere nocivos. Una medida que abre nuevamente el debate sobre los límites… pic.twitter.com/Hk4v5a3B7J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2026