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¡Se lavan las manos! El gobierno culpa a las redes sociales de la violencia en México

El gobierno habló de las redes sociales, pero no del fracaso en la promesa del rescate de los jóvenes mexicanos.

El gobierno implementará un decreto contra las redes sociales
El gobierno implementará un decreto contra las redes sociales|Azteca Noticias

Escrito por: Javier Alatorre

Después de las situaciones terribles de violencia en varios estados de la república, el gobierno se lavó las manos y culpó a las redes sociales, advirtiendo un decreto para eliminar ciertos contenidos de la web.

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