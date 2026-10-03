¡Se lavan las manos! El gobierno culpa a las redes sociales de la violencia en México
El gobierno habló de las redes sociales, pero no del fracaso en la promesa del rescate de los jóvenes mexicanos.
Después de las situaciones terribles de violencia en varios estados de la república, el gobierno se lavó las manos y culpó a las redes sociales, advirtiendo un decreto para eliminar ciertos contenidos de la web.
Después de la violencia registrada en escuelas de Torreón, Querétaro y Chiapas, el gobierno apunta a las redes sociales como parte del problema.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2026
La respuesta: vigilar contenidos y retirar aquellos que considere nocivos. Una medida que abre nuevamente el debate sobre los límites… pic.twitter.com/Hk4v5a3B7J