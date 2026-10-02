Andy López Beltrán es el primero en registrarse para buscar diputación de Morena en Tabasco en 2027

En el primer día de apertura del proceso interno de Morena para definir las candidaturas a la Cámara de Diputados, Andy López Beltrán se convirtió en el primer aspirante en oficializar su registro para competir por un distrito federal en Tabasco.

El hijo del expresidente notificó su inscripción a través de un mensaje grabado en sus redes sociales, consolidando una postulación que avanza sin contrapesos ni rivales que le hagan sombra dentro de la estructura oficialista o en la oposición local. Sin embargo, su aspiración nace rodeada de serios cuestionamientos legales y normativos, pues no cumple con el requisito de residencia efectiva de seis meses exigido explícitamente en la convocatoria emitida por la dirigencia nacional de Morena.

Andy López Beltrán no cumple con el requisito de residencia en Tabasco

El propio López Beltrán hizo público su cambio de domicilio a Tabasco apenas en el mes de agosto, por lo que acumula apenas un par de meses asentado en la entidad, contraviniendo el mandato estatutario que busca garantizar el arraigo territorial de los representantes populares. A pesar de esta franca violación a las reglas del proceso comicial, Andy suma este viernes tres meses consecutivos realizando actos de proselitismo y campaña anticipada en la entidad sin recibir amonestaciones ni frenos por parte de las autoridades electorales.

Andy López Beltrán: El “patriota” sin visa con señalamientos por huachicol fiscal

El expediente por huachicol fiscal que salpica a Andy López Beltrán

Además de incurrir en un descarado despliegue de campaña anticipada que vulnera la equidad en la contienda, la postulación de López Beltrán se da bajo la sombra de graves acusaciones de su papel en el entramado del huachicol fiscal. De acuerdo con investigaciones, el nombre de Andy figura en testimonios ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionados con redes de delincuencia organizada y contrabando de combustible en aduanas marítimas, caso que también ha encendido las alarmas de agencias de inteligencia de Estados Unidos, las cuales mantienen abiertas indagatorias en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico y huachicol fiscal.