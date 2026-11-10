“No compartimos el término ‘terrorismo’”. Durante la conferencia mañanera, el Gobierno de México rechazó catalogar las bandas criminales como “narcoterroristas”, ,arcando un límite claro a las acciones extranjeras en el país.

A la par, Omar García Harfuch reveló cómo operan las redes de reclutamiento infantil en internet y qué ocurre con los jóvenes recuperados.

“No compartimos el término terrorismo porque desde la perspectiva de México está definido de otra manera”, declaró Claudia Sheinbaum, presidente de México, durante la conferencia.

Delincuencia organizada, no terrorismo: La postura legal del Gobierno de México frente a EU

La mandataria Claudia Sheinbaum enfatizó que el concepto de “narcoterrorismo” no aplica según la norma penal mexicana, donde las acciones criminales se persiguen como delincuencia organizada.

Además, advirtió que las leyes mexicanas blindan la soberanía del país, asegurando que cualquier designación realizada por Washington solo puede derivar en coordinación mutua, jamás en acciones unilaterales en México.

Reclutamiento infantil en redes sociales: Harfuch reporta baja de páginas y rescate de menores

En cuanto al reclutamiento infantil, Omar García Harfuch informó la baja de múltiples páginas de redes sociales usadas por el crimen organizado para engañar a jóvenes. Las autoridades explicaron que los menores rescatados son remitidos a las fiscalías para su resguardo y seguimiento legal, activando alertas nacionales ante cada reporte de desaparición.

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Martes 10 de noviembre 2026 https://t.co/vvrZiOISj6 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 10, 2026

Así ha incrementado el narcoterrorismo en México

El narcoterrorismo en México es uno de los problemas más graves en el país. Y es que, a través de coches bomba, minas antipersonales, drones con artefactos explosivos y armamento de alto poder los por grupos criminales aterrorizan en distintos puntos de la República Mexicana.

Las agresiones por el crimen organizado van dirigidos a policías, militares y también a población civil, además de provocar daños materiales y generar temor en las comunidades donde ocurren.

El narco siembra la violencia en #México sin freno del gobierno La escalada del crimen organizado desmiente de golpe la retórica oficial de la "pacificación". Los cárteles emplean tácticas terroristas y de lesa humanidad en estados como #Guanajuato, #Michoacán, #Zacatecas y Jalisco. Ante un armamento táctico cada vez más sofisticado y ataques letales directos contra la sociedad civil y las fuerzas de seguridad, la población vive bajo una constante estela de miedo y abandono de autoridades como la @FGRMexico de @ErnestinaGodoy_. Una nota de @Oterosreportera en #HechosAM con @MLopezSanMartin. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026

¿A qué hora empieza la mañanera de Claudia Sheinbaum?

La conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum comienza alrededor de las 7:30 horas y suele terminar a las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.