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Gobierno de México se niega hablar de narcoterrorismo; la postura sobre el crimen y reclutamiento forzado

Sheinbaum rechaza el término “narcoterrorismo” en México. A la par, García Harfuch revela operativos contra el reclutamiento infantil en redes.

2 minutos lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

No compartimos el término ‘terrorismo”. Durante la conferencia mañanera, el Gobierno de México rechazó catalogar las bandas criminales como “narcoterroristas”, ,arcando un límite claro a las acciones extranjeras en el país.

A la par, Omar García Harfuch reveló cómo operan las redes de reclutamiento infantil en internet y qué ocurre con los jóvenes recuperados.

No compartimos el término terrorismo porque desde la perspectiva de México está definido de otra manera”, declaró Claudia Sheinbaum, presidente de México, durante la conferencia.

Delincuencia organizada, no terrorismo: La postura legal del Gobierno de México frente a EU

La mandataria Claudia Sheinbaum enfatizó que el concepto de “narcoterrorismo” no aplica según la norma penal mexicana, donde las acciones criminales se persiguen como delincuencia organizada.

Además, advirtió que las leyes mexicanas blindan la soberanía del país, asegurando que cualquier designación realizada por Washington solo puede derivar en coordinación mutua, jamás en acciones unilaterales en México.

Reclutamiento infantil en redes sociales: Harfuch reporta baja de páginas y rescate de menores

En cuanto al reclutamiento infantil, Omar García Harfuch informó la baja de múltiples páginas de redes sociales usadas por el crimen organizado para engañar a jóvenes. Las autoridades explicaron que los menores rescatados son remitidos a las fiscalías para su resguardo y seguimiento legal, activando alertas nacionales ante cada reporte de desaparición.

Así ha incrementado el narcoterrorismo en México

El narcoterrorismo en México es uno de los problemas más graves en el país. Y es que, a través de coches bomba, minas antipersonales, drones con artefactos explosivos y armamento de alto poder los por grupos criminales aterrorizan en distintos puntos de la República Mexicana.

Las agresiones por el crimen organizado van dirigidos a policías, militares y también a población civil, además de provocar daños materiales y generar temor en las comunidades donde ocurren.

¿A qué hora empieza la mañanera de Claudia Sheinbaum?

La conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum comienza alrededor de las 7:30 horas y suele terminar a las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

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