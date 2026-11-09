En la conferencia mañanera, la presidente Claudia Sheinbaum insistió que Guadalupe Taddei, ex como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), traicionó al pueblo de México, expresando que el órgano electoral debe sanearse.

Recordemos que la salida de Guadalupe Taddei llegó en medio de escándalos por presuntos conflictos de interés y contratos millonarios, entre ello, los mil 450 millones de pesos atribuidos por Alfredo Hernández Casilla.

¿Qué dijo Sheinbaum acerca de Guadalupe Taddei?

Al ser cuestionada por la renuncia de Guadalupe Taddei, Sheinbaum declaró que los consejeros del Instituto Nacional Electoral deben estar a la altura de las circunstancias actuales.

Además, deben garantizar que no haya corrupción en el órgano electoral.

“El INE tiene que sanearse, tienen que establecerse (...) Aunque es un organismo autónomo, lineamientos de licitación que no lleven a la contratación de monopolios (...) que acaben por encarecer la elección”, explicó Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera de este lunes.

INE denuncia a Guadalupe Taddei y su clan

Hace unos días, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, así como en contra de otras empresas, por su probable participación en el escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei.

Víctor Hugo Carvente, titular del OIC, explicó que las seis denuncias fueron presentadas contra personas servidoras y exservidoras públicas del instituto, además de personas morales, por su posible intervención en conductas contempladas como delitos en la legislación.

Las denuncias llegan tras el escándalo de corrupción de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el contratista Alfredo Hernández.