Gobierno de Estados Unidos esboza plan para migrantes en frontera

El Gobierno de Estados Unidos esbozó el martes un plan para abordar la seguridad, y rechazó las críticas de que no está preparado para el plazo de finales de mayo para levantar las restricciones del COVID-19 que han bloqueado a solicitantes de asilo y otros migrantes en la frontera con México.

Aunque el fin de las restricciones fue puesto en duda esta semana por un tribunal federal, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que seguía preparándose para un aumento del ya histórico número de cruces en la frontera entre Estados Unidos y México.

⏮️ Last Week at DHS@SecMayorkas was in #Panama where he called for action on migration.



Together with @SecBlinken, they addressed regional coordination on managing irregular migration.



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Los republicanos y algunos demócratas han arremetido contra la decisión de Biden de poner fin antes del 23 de mayo a la orden de la era de la pandemia COVID conocida como Título 42, diciendo que el Gobierno carece de un plan adecuado.

El Gobierno dijo que había estado preparando el fin de la medida desde el otoño boreal del año pasado. Muchos de los elementos de un plan de seis puntos presentado el martes ya se habían anunciado antes, pero el esquema muestra los esfuerzos en curso, dijo a periodistas un funcionario.

El plan se centra en el aumento de los recursos en la frontera, la aceleración del procesamiento de los migrantes, el aumento del uso de las deportaciones por la vía rápida, el aumento de la capacidad de los grupos de ayuda, la persecución de los contrabandistas y la búsqueda de cooperación regional para hacer frente a los mayores niveles de migración.

Ante la proximidad de las elecciones legislativas del 8 de noviembre, los republicanos han criticado ferozmente a Biden por revertir las políticas restrictivas de su predecesor, Donald Trump.

El número de migrantes detenidos en la frontera se disparó a 1,7 millones el año pasado y se prevé que aumente, aunque funcionarios dicen que muchos de ellos son reincidentes.

Las autoridades fronterizas de Estados Unidos se encontraron con una promedio de 7.800 migrantes al día en la frontera con México en las últimas tres semanas, frente a un promedio histórico de 1.600 al día entre 2014 y 2019.

