Embajador de EU, Ronald Johnson, destaca golpe al Cártel de Sinaloa: detienen a tres y decomisan 50 kg de droga

El embajador de Estados Unidos (EU) en México, Ronald Johnson, destacó la detención de tres personas vinculadas al Cártel de Sinaloa y el aseguramiento de 50 kilogramos de droga , como resultado de acciones coordinadas entre ambos países.

El señalamiento fue difundido en una publicación a través de redes sociales, donde el diplomático subrayó que la cooperación entre México y Estados Unidos permite desmantelar redes criminales y reforzar la seguridad en la región.

Así fue el golpe al Cártel de Sinaloa

De acuerdo con el mensaje, el operativo derivó en la captura de tres individuos relacionados con el Cártel de Sinaloa, así como en el decomiso de metanfetamina.

El embajador indicó que este tipo de resultados son posibles gracias al intercambio de información entre autoridades, lo que facilita la identificación de objetivos y la ejecución de operativos.

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La coordinación y el intercambio de información desmantelan redes criminales: la detención de tres individuos vinculados al Cártel de Sinaloa y el aseguramiento de 50 kg de metanfetamina demuestran que cuando trabajamos juntos 🇺🇸🇲🇽, los criminales rinden cuentas. Bajo el… pic.twitter.com/NlTuNdLyNb — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 31, 2026

EU destaca coordinación con México en operativos

El diplomático resaltó que la colaboración bilateral ha permitido avanzar en el combate a organizaciones criminales; según el mensaje, cuando ambos países trabajan de manera coordinada, los responsables enfrentan consecuencias y se reduce el impacto de estas redes en la población.

También señaló que estas acciones contribuyen a fortalecer la seguridad en ambos lados de la frontera.

Aseguramiento previo refuerza estrategia conjunta

En el mismo contexto, el embajador recordó un operativo previo en el que autoridades mexicanas aseguraron una embarcación rápida.

En esa acción se incautaron 14 paquetes de cocaína y se detuvo a seis personas, resultado que también fue atribuido al intercambio de información entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el mensaje, esta operación evitó la distribución de más de 1.3 millones de dosis de droga.

El aseguramiento de una embarcación rápida por parte de autoridades mexicanas - posible gracias al intercambio de información entre los Estados Unidos y México 🇺🇸🇲🇽 - llevó a incautar 14 paquetes de cocaína y detener a seis personas, lo que demuestra que las organizaciones… pic.twitter.com/KWHPxLlATn — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 31, 2026

Operativos contra el Cártel de Sinaloa continúan

Las acciones recientes se enmarcan en una estrategia para combatir al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales; autoridades mantienen operativos y colaboración constante para ubicar a responsables y limitar el flujo de drogas.

El mensaje del embajador refuerza el papel de la coordinación internacional en este tipo de intervenciones.