Cae operadora CLAVE del “Tren de Aragua": explotadora sexual y nexo con La Unión Tepito

Las autoridades federales y capitalinas asestaron un golpe estratégico a la estructura del "Tren de Aragua" en México. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de seis integrantes de esta organización criminal de origen venezolano, desarticulando una célula dedicada a la trata de personas, extorsión y tráfico de drogas que operaba en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa.

El operativo, coordinado entre la SSPC, FGR, Guardia Nacional, Defensa y Semar, reveló un dato alarmante: la conexión directa entre el grupo extranjero y carteles locales. Entre los detenidos destaca Lesli Valeri “N”, alias "Lesli", identificada como la pieza clave que fungía como negociadora entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito".

La "Madrota" y la lista de víctimas del "Tren de Aragua"

Durante los cateos realizados en la colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza, fue capturada Lesli Valeri, de 40 años. Las investigaciones la señalan como la encargada de coordinar el cobro de piso y las cuotas de explotación sexual a mujeres en zonas de alta prostitución como Sullivan y Revolución.

En el lugar, las autoridades aseguraron una evidencia crucial: una libreta con una lista de nombres, la cual vincula directamente a la detenida con el cobro de cuotas a las víctimas de trata. Junto a ella cayeron cuatro de sus familiares y colaboradores principales: Jorge Donovan, Giancarlo, Valeria y Diana Paola, dedicados a la distribución de drogas y extorsión.

En la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1 @SSPCMexico, @SSC_CDMX @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron a seis integrantes de la organización criminal “Tren de Aragua”, relacionadas con extorsión, trata de personas… pic.twitter.com/ogQS9WXe6z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 13, 2026

El operador financiero en Iztapalapa

De manera simultánea, en la alcaldía Iztapalapa, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan Betancourt Olivera, alias "Bryan", de 33 años. Este sujeto es señalado como el operador financiero de la célula delictiva.

Su rol era fundamental para el lavado de dinero y la logística humana: prestaba sus cuentas bancarias para recibir recursos ilícitos y facilitaba viviendas para ocultar y alojar a las mujeres de nacionalidad venezolana que eran explotadas por la banda.

La ofensiva no se limitó a las calles. Las autoridades también ejecutaron siete órdenes de aprehensión al interior de diversos centros penitenciarios contra reclusos que seguían operando para la organización. Las notificaciones se realizaron en el Reclusorio Norte y Oriente de la CDMX, así como en penales de Puebla y Nayarit.