La Fiscalía del Distrito Oeste de Texas presentó una acusación federal contra 21 presuntos integrantes y asociados de La Nueva Familia Michoacana por delitos que incluyen narcotráfico, tráfico de migrantes, lavado de dinero, tráfico de armas y respaldo material a una organización designada como terrorista extranjera en Estados Unidos.

El caso, dado a conocer tras la resolución de un gran jurado federal en Del Rio en el marco de la Homeland Security Task Force, señala entre los acusados a los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias El “Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “La Fresa”, identificados en los documentos judiciales como líderes del grupo criminal.

Happening now: @USAttySimmons for the Western District of Texas along with representatives from HSI, ATF, FBI, and DEA are announcing a significant indictment related to transnational organized crime. #live @HSTaskForce https://t.co/u3x4haK8qi — U.S. Attorney WDTX (@USAO_WDTX) November 20, 2026

De acuerdo con los señalamientos del expediente y lo expuesto por la autoridad estadounidense, la organización mantiene influencia y control territorial en entidades mexicanas como Michoacán, el Estado de México y Guerrero, además de operar redes transnacionales de traslado de cocaína, heroína y metanfetamina, así como de contrabando de personas y armamento.

Hasta el momento, únicamente cinco de los 21 señalados se encuentran arrestados bajo custodia federal en Estados Unidos, mientras que los 16 restantes continúan prófugos y se presume que permanecen en territorio mexicano.

Alcances de la acusación y cooperación pendiente

El pliego acusatorio abarca 14 cargos que se remontan a hechos ocurridos desde enero de 2006 e incluyen conspiración por crimen organizado bajo la ley RICO, importación y distribución de drogas, transporte de personas migrantes con resultado de muerte, lavado internacional de dinero y tráfico de armas de fuego y municiones hacia México.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que las penas previstas en caso de condena van de diez años hasta cadena perpetua en prisión federal, además de multas de hasta diez millones de dólares.

Ante el hecho de que la mayoría de los acusados no está detenido en suelo estadounidense, el proceso abre la expectativa de colaboración con las autoridades mexicanas para localizar y capturar a quienes permanecen libres en México.

La lista de los 21 acusados en el expediente incluye a: