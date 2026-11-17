El gobierno de Estados Unidos lanzó una nueva advertencia contra las redes criminales que operan en la frontera sur. A través del Departamento de Estado, se anunciaron recompensas que suman hasta 20 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de dos presuntos líderes delictivos de origen guatemalteco ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

¿Quiénes son y de qué los acusan?

¿Quiénes son “Mosh” y “El Teniente Jr.”?

A través de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, el Departamento de Estado identificó a los dos objetivos prioritarios como Axel Bladimir Montejo Saenz, alias “Mosh”, y Walfre Donaldo Calderón-Calderón, alias “El Teniente Jr.”.

Por cada uno de ellos se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita arrestarlos en cualquier país.

.@StateDeptSpox: @StateDept ofrece recompensas de hasta US$20 millones, en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos, por información que conduzca al arresto y/o la condena de “Mosh” y “El Teniente Jr.”, líderes del Cártel Chiapas y Guatemala, nrcoterroristas vinculados… https://t.co/vZNx7q5lCg pic.twitter.com/3gUMeWcF25 — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 16, 2026

¿De qué delitos los acusan en la frontera México-Guatemala?

Según el comunicado oficial, ambos hombres son buscados por tráfico de drogas, extorsión, tráfico de armas, trata de personas y homicidio en la zona fronteriza entre Guatemala y México.

Las investigaciones señalan que operan directamente en asociación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, agrupación catalogada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Uno de los miembros del CJNG ya está detenido; ¿por qué ofrecen recompensa?

Los dos fugitivos ya enfrentan cargos formales en territorio estadounidense desde hace varios años.

El 1 de noviembre de 2018, Montejo Saenz fue acusado en el Tribunal de Distrito del Sur de California por conspiración internacional para distribuir cocaína, y fue detenido el pasado 9 de noviembre. La razón por la que ofrecen una recompensa es para gente que pueda brindar más información que lo lleve a ser condenado.

Calderón-Calderón recibió el mismo cargo en esa corte el 31 de mayo de 2019.

$10 MILLION OFFERED FOR HSI MOST WANTED NARCO



Up to $10 million is offered for information leading to the arrest and/or conviction of Cartel Chiapas y Guatemala (CCYG) co-leader Walfre Donaldo “El Teniente Jr.” Calderón-Calderón.



Axel Bladimir “Mosh” Montejo-Saenz and… pic.twitter.com/qtTM0U3hyG — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 16, 2026

¿Quiénes no pueden cobrar estas recompensas?

El Departamento de Estado aclaró que todas las identidades se mantienen bajo estricta reserva, aunque precisó que los funcionarios y empleados gubernamentales no son elegibles para recibir el dinero si la información fue obtenida durante el cumplimiento de sus funciones oficiales.