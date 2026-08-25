¿Es del rochismo? Esta es la relación de Graciela Domínguez Nava con Rubén Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa recibió la candidatura única de Graciela Domínguez Nava, quien fue elegida como gobernadora interina de la entidad, después de que Rubén Rocha Moya pidió una segunda licencia indefinida el sábado, aprobada el domingo 23 de agosto de 2026.

La exdiputada es identificada como del ala de Rocha Moya e incluso fue titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa de 2021 a 2024, en el mandato del hoy gobernador con licencia. En sus redes sociales son varias las fotografías que compartió con el político morenista acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava, propuesta como gobernadora interina de Sinaloa?

Graciela Domínguez Nava nació el 18 de febrero de 1976 en El Rosario, Sinaloa. Tiene una licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa. De 1999 a 2013 fue integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde tuvo varios cargos, entre ellos, consejera estatal, integrante del Comité Ejecutivo y delegada nacional de dicho partido para el estado de Sinaloa.

La trayectoria política de la exdiputada Domínguez Nava en Sinaloa

De 2007 a 2010 fue diputada local en la LIX Legislatura del Congreso de Sinaloa y fue coordinadora del grupo parlamentario del PRD.

Después de dejar el PRD, se incorporó a Morena, con lo cual volvió al congreso sinaloense y coordinó el grupo parlamentario de Morena y presidió la Comisión de Fiscalización de 2018 a 2021 en la LXIII Legislatura.

Fue diputada federal representando al distrito 1 de Mazatlán, para el periodo 2024 a 2027. No obstante, pidió licencia en junio de 2026, con el fin de buscar la candidatura de Morena para ser gobernadora de Sinaloa.

El contexto de la licencia de Rubén Rocha Moya en el Congreso estatal

Rubén Rocha Moya había anunciado su regreso a la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de licencia. El político morenista publicó el viernes 21 de agosto que volvería al Palacio de Gobierno en Culiacán, tras lo cual tuvo varios eventos públicos.

Después del rechazo de varios integrantes de Morena, Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos junto con otros 9 funcionarios y exfuncionarios, solicitó una segunda licencia el sábado 22 de agosto de 2026.

