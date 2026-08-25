Del PRD a la más férrea morenista: La trayectoria de Graciela Domínguez, nueva gobernadora interina de Sinaloa

Graciela Domínguez Nava, nueva gobernadora interina de Sinaloa, tuvo una larga carrera como integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde militó por más de una década y, tras abandonar el partido del sol azteca, pasó a formar parte de Morena.

Quién es Graciela Domínguez Nava, la nueva gobernadora interina de Sinaloa

La hoy mandataria sinaloense, identificada como aliada de Rubén Rocha Moya, quien pidió su segunda licencia al cargo, estuvo como parte del partido de izquierda del año 1999 al 2013.

Trayectoria política en el PRD y su paso a Morena

Domínguez Nava, que fue consejera estatal e integrante del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Sinaloa, fue integrante del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Culiacán, así como delegada nacional del PRD en varios periodos. Además, de 2004 a 2007 fue coordinadora de comunicación y vinculación social del PRD en la LVIII legislatura del Congreso de Sinaloa.

De 2007 a 2010, Graciela Domínguez fue diputada local en la LIX Legislatura en el Congreso de Sinaloa, donde también fue coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD.

La relación política con Rubén Rocha Moya y su llegada al gobierno estatal

Más tarde, en el año 2015, al dejar las filas del PRD, Domínguez Nava pasó a formar parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con lo cual ocupó del 2021 al 2024 el cargo de titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, bajo el mandato de Rubén Rocha Moya.

Desde el 29 de agosto de 2024 ocupó una diputación federal representando al distrito 1 de Mazatlán. Aunque su encargo terminaba en 2027, en junio de 2026 pidió licencia con el fin de competir por la candidatura a la gubernatura de Sinaloa por el partido Morena.

