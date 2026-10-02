¡No es Canadá! Granizada cubre de blanco a San Cristóbal de las Casas en Chiapas

Una fuerte granizada sorprendió la tarde de este jueves a habitantes de Corazón de María, comunidad ubicada en una zona montañosa y boscosa de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

En cuestión de minutos, el suelo, los jardines y los árboles quedaron cubiertos de blanco, dando a la zona un aspecto parecido al de una nevada.

La granizada también tomó por sorpresa a automovilistas que circulaban por la comunidad. Algunos tuvieron que detenerse debido a las condiciones del camino y a la intensidad de la lluvia.

El fenómeno llamó la atención de habitantes y visitantes, quienes aprovecharon para sacar sus teléfonos y grabar videos y fotografías que después comenzaron a circular en redes sociales.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones mayores por la granizada.

¿Por qué granizó en San Cristóbal de Las Casas?

La caída de granizo ocurrió en medio de una jornada con lluvias y temperaturas relativamente bajas en la región.

En San Cristóbal de Las Casas, las condiciones atmosféricas favorecieron el desarrollo de nubes de tormenta, capaces de producir precipitaciones intensas y granizo en periodos cortos.

La temperatura llegó a rondar los 15 grados Celsius durante el desarrollo del fenómeno, de acuerdo con los reportes locales.

La combinación de humedad, nubosidad y actividad convectiva puede generar este tipo de tormentas, especialmente en zonas montañosas.

¿Cómo estará el clima el resto del día y mañana en Chiapas?

El pronóstico más reciente basado en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua mantiene la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas.

Para este jueves se prevén lluvias de 50 a 75 milímetros en zonas del este y sur del estado, acompañadas de descargas eléctricas. Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, deslaves o incremento en los niveles de ríos y arroyos.

En San Cristóbal, el panorama para las próximas horas apunta a una disminución de las precipitaciones después de la tarde, aunque las condiciones pueden cambiar rápidamente en la zona montañosa.

Para este viernes 2 de octubre se mantiene un ambiente fresco durante las primeras horas y posibilidad de chubascos en distintas regiones de Chiapas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse pendientes de las actualizaciones del SMN.