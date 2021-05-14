Grecia abre sus puertas ante la temporada turística

En el marco del inicio formal de la temporada turística de Grecia, museos de la nación "helénica" reabrieron sus puertas.

Aún y en medio de una serie de reglas de seguridad para visitntes y empleados, entre las que se destacan el uso obligatorio de cubrebocas y el respetar una adecuada distancia, lo museos reabrieron al público.

Cerrado desde el pasado mes de nombiembre, la nación "helénica" también reabrió playas, bares y restaurantes desde la semana pasada, justo antes de la apertura oficial del sector turístico programada para este 15 de mayo.

Harry Theoharis, ministro de turismo de Grecia, señaló que el país está listo para enfrentar cualquier situación relacionada con la pandemia, pero que no dudaría en tomar "decisiones difíciles" para enfrentar el virus. El turismo, uno de los sectores económicos más importantes, afectado por el COVID-19.

Los turistas extranjeros podrán visitar el país solo si ya están vacunados o con que presenten resultados negativos en prueba a COVID-19, sin que tengan que ponerse en cuarentena a su llegada.

Theoharis, también señaló que Grecia se estaría lista para el 1 de junio, para el esquema de "pase verde" digital de la Unión Europea.

¿Qué es el "pase verde" digital de la Unión Europea?

Se trata de un documento en el que los viajeros podrán proporcionr su prueba de vacunación o inmunidad.

Restricción para viajeros de Alemania y Gran Bretaña

Los viajeros que regresan a Alemania y Gran Bretaña aún tienen que ponerse en cuarentena, lo que significa que es probable que el número de visitantes de esos dos mercados que son clave para Grecia, será limitado por el momento. Aún así, el ministro Theoharis señaló que estaba optimista de que Gran Bretaña pondría pronto a Grecia en su "lista verde".

¿Cuáles son las islas griegas más bonitas?

-Santorini

-Miconos

-Corfú

-Milos

-Kos

-Creta

-Naxos

-Paros.

El sector, que representa una quinta parte de la producción griega y que emplea a uno de cada cinco trabajadores, sufrió la caída más severa registrada el año pasado. Sus ingresos cayeron a 4 mil millones de euros, menos de una cuarta parte de los 18 mil millones logrados en el 2019.

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¿Cuál es la playa más linda de Grecia?

Playa de Balos

Ubicada en la isla de Creta, los expertos en turismo señalan que cuenta con fantásticos lugares que visitar, uno de ellos es la playa de Balos en el noroeste de la isla. De hecho es considerada una de las playas más hermosas del mediterráneo.

Balos Beach is amazing!! Wanna go back!! pic.twitter.com/ookJP7y4Y1 — Sezgin Keskin (@sezginkeskin719) April 7, 2021

Grecia atravesó la primera ola de la pandemia el año pasado en una forma comparativamente mejor que muchos otros países europeos, pero sufrió mucho en la segunda etapa, cerrando gran parte de la economía a fines del año pasado a medida que aumentaba el número de casos y los hospitales sufrían tensiones. Pero el gobierno dice que las vacunas, las pruebas masivas y el clima soleado al aire libre permitirán que los turistas lleguen con seguridad.