Grecia multa a mayores de 60 años no vacunados contra Covid-19

Grecia impone multa contras los mayores de 60 años no vacunados debido a la baja tasa de inmunizaciones en el país contra el Covid-19, que además, enfrenta una nueva ola de contagios y los hospitales comienzan a saturarse de nuevo.

Desde el pasado 30 de noviembre, Grecia anunció la medida de multas y dio un ultimátum a los mayores de 60 años para que se vacunarán antes del 17 de enero y evitar las sanciones impuestas por el gobierno.

Asimismo, el gobierno griego anunció que las personas mayores de 60 años que no se vacunaron antes de la fecha establecida, recibirán una multa que empezará por los 50 euros en el mes de enero, antes de pasar a una sanción de 100 euros por cada mes que pasen sin recibir la dosis contra el Covid-19.

El ministro de Salud de Grecia, Thanos Plevris, informó que el dinero que se recaude de las multas a las personas mayores de 60 años, se empleará para ayudar a financiar hospitales estatales.

|Reuters

“El dinero recogido por las autoridades encargadas de los ingresos públicos se destinarán a una cuenta de apoyo a la sanidad pública”, indicó el ministro griego.

Thanos Plevris agregó que “la edad es un factor importante debido a su impacto sobre el servicio de salud pública”.

Italia también obliga a mayores de 50 años a vacunarse

Italia planea hacer la vacunación contra Covid-19 obligatoria para las personas mayores de 50 años en un intento de disminuir la presión sobre su servicio de salud y reducir las muertes en ese sector de la población italiana.

En caso de realizarse, la medida entrará en vigor en los próximos días y se extendería hasta el 15 de junio, convirtiéndose en el segundo país de Europa en tomar medidas contra los no vacunados.

Italia registra más de 138 mil muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, siendo el segundo país con más casos de la Unión Europea, por detrás de Inglaterra.

