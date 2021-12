Europa implementa restricciones severas para los no vacunados

La nueva ola de Covid-19 en Europa puso en alerta máxima el continente entero, esto luego de que un repunte de hospitalizaciones fue registrado en la región. Para frenar esto, algunos gobiernos implementaron restricciones y medidas contra el avance de contagios, entre ellas, reducir el número de no vacunados por país.

Tal es el caso de Grecia, en donde los legisladores aprobaron una iniciativa que obliga a las personas mayores de 60 años a vacunarse contra el Covid-19.

De acuerdo con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, la medida es necesaria, pues al menos el 17% de los mayores no están vacunados. Asimismo dijo que nueve de cada 10 griegos que mueren por causas de Covid-19, tenían más de 60 años.

Es un porcentaje demasiado alto como para ignorarlo.

En caso de no acatar la orden, los no vacunados deberán pagar una multa de 100 euros por cada mes que pasen sin la protección.

Alemania también anuncia restricciones contra los no vacunados

Por otra parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, informó este jueves que los no vacunados sufrirán ciertas restricciones , por ejemplo, no se les permitirá entrar a diversos lugares como tiendas, tampoco asistir a eventos que no sean esenciales.

La cultura y el ocio en todo el país estarán abiertos solo para aquellos que hayan sido vacunados o se hayan recuperado.

Además, la canciller adelantó que el Parlamento de su país ya discute la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria en Alemania. De ser aprobada, a partir de febrero del 2022 será un requisito para todas las personas.

Confinamientos obligatorios en Austria y Países Bajos

Por su parte, otros países de Europa optaron por regresar a los confinamientos obligatorios para frenar nuevos casos.

A pesar del descontento de cierta parte de la población de Austria y Países Bajos, lo cuales alegaban una violación a los derechos humanos, los gobiernos de dichos países no cedieron ante la presión.

Dentro de las restricciones que impusieron estos países de Europa están el cierre de restaurantes, museos, hoteles, eventos públicos y comercio no esencial.

Además, en Austria ya se busca imponer la vacunación obligatoria a partir del año entrante.