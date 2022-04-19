Grecia incauta petróleo ruso por sanciones de la UE

La guardia costera de Grecia informó que incautaron un barco de petróleo ruso frente a la isla de Eubea, como parte de las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) contra Moscú por la operación militar en Ucrania.

El buque ruso incautado por Grecia, de nombre Pegas, viajaba con la bandera de Rusia y 19 tripulantes a bordo, cuando fue interceptado por la guardia costera cerca de Caristo, en la costa meridional de Eubea, una isla que se encuentra cerca de Atenas, capital de Grecia.

Autoridades de Grecia informaron que “fue interceptado como parte de las sanciones de la UE), sin embargo, un agente guardacostas indicó que la carga de petróleo ruso que estaba en el barco no fue confiscado.

Por su parte, el Pegas informó previamente sobre un problema de motor. El mar embravecido le obligó a atracar frente a Caristos, donde fue requisado, informó la Agencia de Noticias de Atenas.

EU y la UE sancionan a Putin con el petróleo ruso

A principios de abril la UE anunció nuevas medidas contra Rusia, entre las que prohibió el acceso a los buques de petróleo ruso a todos los puertos de los 27 países del bloque.

|Reuters

Estados Unidos también se sumó a las medidas contra Rusia y fue el primer país en prohibir la importación del gas y petróleo ruso a su país como sanción por la operación militar en Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero.

Por su parte, Rusia respondió a la sanciones prohibiendo a los países de occidente pagar por el petróleo ruso en dólares, y exigió que los pagos fueran en rublos.

Para ello, el presidente Vladimir Putin publicó una lista de “países inamistosos”, que incluye a Estados Unidos y Canadá, todos los países miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, advirtió de un colapso en los mercados energéticos mundiales si se imponen sanciones al gas y petróleo ruso, uno de los principales exportadores de hidrocarburos

