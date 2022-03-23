Putin rechazará el pago de gas ruso con dólares o euros; solo rublos

El presidente Vladimir Putin anunció que Rusia rechazará el pago del gas ruso en divisas, incluido el dólar y euro, y que cobrará los suministros a los países "inamistosos" solamente en rublos.

"He decidido implementar lo antes posible una serie de medidas para transferir los pagos por nuestro gas natural por parte de los llamados países inamistosos en rublos", señaló Putin en una reunión con integrantes de su gobierno.

El presidente Putin ordenó dar las instrucciones a Gazprom para enmendar los contratos existentes de gas ruso con los países inamistosos, “al mismo tiempo, todos los consumidores extranjeros deben tener la oportunidad de efectuar las operaciones necesarias", agregó.

El pasado 8 de marzo el gobierno de Putin presentó una lista de países y territorios “inamistosos”, que incluye a Estados Unidos y Canadá, todos los países miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán.

El presidente Putin afirmó en la reunión que "Estados Unidos y la Unión Europea han declarado, en principio, un incumplimiento real de sus obligaciones con Rusia".

"Y ahora todos en el mundo saben que las obligaciones en dólares y euros pueden no cumplirse", resumió.

En este contexto, la Unión Europea, que depende en gran medida de la energía rusa, evalúa la posibilidad de ampliar las sanciones impuestas a Moscú por la crisis de Ucrania para incluir los hidrocarburos.

Estados Unidos y Reino Unido, mucho menos dependientes del combustible ruso, ya han prohibido la importación de petróleo ruso.

Rusia advierte de posible colapso por sanciones a gas ruso

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, advirtió de un colapso en los mercados energéticos mundiales si se imponen sanciones al petróleo y al gas ruso, uno de los principales exportadores de hidrocarburos.

"Rusia es el mayor proveedor, la cuota de recursos energéticos rusos en los mercados mundiales ronda el 40%. Obviamente, los mercados del petróleo y el gas colapsarían sin los hidrocarburos rusos en caso de que se impusieran sanciones", dijo Novak.