“Me quieren quitar del camino": Grecia Quiroz acusa persecución política y campaña de desprestigio

Grecia Quiroz emitió un contundente posicionamiento público en el que denunció ser víctima de una persecución política encaminada a privarla de su libertad o frenar el movimiento social que representa en la entidad por medio de la muerte.

La declaración se da en el contexto de las recientes diligencias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), instancia que le notificó la solicitud para entregar los teléfonos celulares de su esposo, el exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, a raíz de los señalamientos del subsecretario de Gobernación estatal y también hermano de Carlos, Juan Manzo.

"Me quieren quitar del camino": Advertencia sobre presunta fabricación de acusaciones

A través de un mensaje en su Facebook, Quiroz afirmó que los actores políticos del oficialismo buscan sacarla de la contienda ante el crecimiento de su respaldo popular.

🗣️“¡LA QUIEREN QUITAR DEL CAMINO!”



La alcaldesa de Uruapan, @GreciaMich2027, denunció una presunta persecución política en su contra tras ser notificada sobre avances en la investigación del asesinato de su esposo, Carlos Manzo 📢



Quiroz asegura que buscan encarcelarla o… pic.twitter.com/YcWJTEllKX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

"Como lo decía Carlos, para quienes decidimos mantenernos firmes, libres y transparentes en esta lucha, solo parecen quedar tres caminos: la muerte, la cárcel o el éxito. Y como hoy los números ya no les salen, han comenzado a utilizar todo lo que tienen a su alcance: auditorías, denuncias y campañas de desprestigio", aseveró, advirtiendo a la ciudadanía que no se sorprenda si en los próximos días intentan fabricarle acusaciones para encarcelarla o si quienes hoy la atacan terminan recompensados con candidaturas o favores políticos.

"Si me pasa algo, la bandera la levantará el pueblo", afirma Grecia Quiroz

Asimismo, la viuda del exedil asesinado en noviembre de 2025 dejó en claro que la entrega de los dispositivos solicitada por la FGE ni la presión mediática o legal detendrán la causa que inició su esposo. "Pensaron que asesinando a Carlos Manzo terminarían con su lucha; se equivocaron. A Carlos no pudieron callarlo y a nosotros tampoco", enfatizó, responsabilizando a sus detractores de cualquier atentado contra su integridad. Finalmente, lanzó un llamado a sus simpatizantes para dar continuidad al movimiento social: "Si algún día me pasa algo, si pretenden silenciarme o quitarme del camino, esta bandera no se va a caer, la va a levantar el pueblo. No abandonen esta lucha y no se rajen".