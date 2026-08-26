Santiago Nieto será coordinador de Defensa de la Transformación de Morena en Querétaro, estas son sus polémicas

Morena sumó a Santiago Nieto Castillo como coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Querétaro. Siguiendo el esquema utilizado para validar las aspiraciones en Aguascalientes, Campeche y Colima, la dirigencia nacional formalizó la designación que coloca al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el virtual abanderado del oficialismo para disputar la gubernatura del estado en las elecciones de 2027. La movida busca articular las estructuras internas del partido en un territorio históricamente gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Presentación de Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.



Conoce a quien asumirá la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro.https://t.co/c9Zrd7TTkZ — Morena (@PartidoMorenaMx) August 26, 2026

¿Quién es Santiago Nieto Castillo? Una carrera marcada por la fiscalización y los escándalos

Santiago Nieto Castillo es abogado y doctor en Derecho por la UNAM, cuyo salto a la escena nacional se dio como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cargo del que fue removido en 2017 por la supuesta violación al código de conducta del organismo. Con la llegada de la Cuarta Transformación asumió la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde encabezó investigaciones de alto perfil mediático que lo mantuvieron en el centro del debate público. Su gestión al frente de la UIF terminó abruptamente en noviembre de 2021 tras el escándalo suscitado por su ostentosa boda en Guatemala, evento que derivó en duras críticas por la falta de austeridad y motivó su renuncia al gobierno federal.

Cuestionamientos patrimoniales y choques con la militancia local

Posterior a su salida del gabinete federal, Nieto asumió como encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo y más tarde compitió por una senaduría en Querétaro, candidatura que enfrentó litigios ante el Tribunal Electoral por dudas sobre su cumplimiento del requisito de residencia efectiva en el estado. A lo largo de su trayectoria, también ha enfrentado severas acusaciones y denuncias sobre su patrimonio y presuntas irregularidades en la adquisición de inmuebles, así como señalamientos por el uso político de expedientes de investigación.

Su designación como virtual candidato en Querétaro no solo reabre estos episodios en el debate público, sino que también genera resistencia entre grupos locales de Morena que cuestionan la imposición de perfiles externos con alto desgaste sobre la militancia de base.