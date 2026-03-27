Grecia Quiroz lanza fuerte mensaje a Morena: alcaldesa de Uruapan va por Michoacán

Sonriente, decidida y franca, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, habló sobre su lucha para pacificar a su municipio, los ataques del oficialismo en su contra y su futuro político.

En exclusiva con Azteca Noticias conversó desde la oficina de su esposo, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 en un atentado durante un evento de Día de Muertos cuando se encontraba en la Feria de las Velas.

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Grecia Quiroz, el rostro que incomoda al oficialismo

Ahora es ella quien porta el sombrero en la cabeza, símbolo de que el movimiento de la sombreriza continúa y hoy su rostro es el de la que señala e incomoda al oficialismo.

“Ellos han visto que de alguna manera la gente sigue teniendo ese respaldo hacia mi persona; quizá por ello se incomoden y les moleste que también este movimiento está fuerte, que este movimiento está vigente y que no nos vamos a dejar. Esa es la palabra”.

Y quedó claro en su visita al Senado este 25 de marzo. Varios morenistas, azuzados por Gerardo Fernández Noroña, corearon el nombre de su compañero de bancada, Raúl Morón, señalado por Grecia Quiroz como presunto responsable del asesinato de Carlos Manzo.

“La actuación que tuvieron ellos fue muy baja, fue muy corriente, esa es la palabra, porque yo creo que ellos, como actores políticos, como representantes y en un lugar que se supone que es para defender a los mexicanos”.

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Alcaldesa de Uruapan y el discurso de Fernández Noroña contra ella

El senador Gerardo Fernández Noroña señaló a Grecia Quiroz de usar el asesinato de Carlos Manzo con fines electorales, pero la alcaldesa de Uruapan habló sin titubeos y calificó a Noroña y a los morenistas de forma tajante.

“Es un acto cobarde, inhumano y que no genera nada que esté en defensa de la mujer, como lo ha venido diciendo él. Totalmente, lo que hizo y la acción que realizó ese día demuestra que no está a favor de las mujeres, porque, muy independientemente de que se trate de mí y la situación que se ha desatado, sobre todo soy mujer y por el simple hecho de ser mujer merezco un respeto”.

—¿Estos ataques de Morena, encabezados por el senador Gerardo Fernández Noroña, la hacen más fuerte?

“Yo creo que sí. La realidad es que, a partir de lo que sucede con Carlos, la verdad es que yo me he fortalecido mucho. He tenido que ser fuerte, he tenido que ser valiente, he tenido que enfrentar a muchas personas en el ámbito político y también social, porque dentro de la sociedad hay gente que está a favor de ciertos personajes y les incomoda el hecho de que yo en este momento esté en este lugar. La realidad es que esta acción que realizaron me fortalece mucho más y me da ganas de seguir representando no solo a las mujeres, sino a los uruapenses, a los michoacanos”.

Grecia Quiroz va por gubernatura de Michoacán

Grecia Quiroz reiteró su interés de ser la próxima gobernadora de Michoacán, pero dejó claro que no será candidata de Morena.

“Yo lo he dejado claro: esto es una responsabilidad muy grande y se debe ser muy consciente de adquirir esa responsabilidad; que no sea solamente el poder por el poder, sino porque realmente se quieran cambiar las cosas”.

Después de los ataques que sufrió el miércoles en el Senado, Grecia Quiroz da vuelta a la página: hoy es otro día y, para atrás, ni para tomar vuelo, desde Uruapan, Michoacán.

Con información de Hugo Vela

