“Les dio miedo un sombrero’: Grecia Quiroz a morenistas tras recibimiento en el Senado

La visita de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, al Senado de la República no pasó desapercibida. En medio de la discusión del Plan B de la reforma electoral, su presencia provocó consignas desde bancadas de Morena y elevó la tensión en el recinto.

“Es el miedo lo que provoca el hecho de que hayan visto dentro del Senado un sombrero caminando. La gente se está dando cuenta”, declaró ante medios, en referencia al accesorio que la ha caracterizado públicamente.

Quiroz aseguró que su asistencia fue únicamente por invitación del senador Emmanuel Reyes Carmona y que en ningún momento buscó confrontar a los legisladores.

Les causa miedo ver un sombrero en el Senado. Se les sugiere que como políticos deben de comportarse a la altura.



Lo que hicieron ayer no refleja lo que pregonan. Nos queda claro que no llegamos todas. pic.twitter.com/qQVGh3U91z — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) March 26, 2026

Reacciones en el Senado y ambiente tenso durante visita de Grecia Quiroz

Durante su estancia en la Cámara Alta, un grupo de senadores de Morena lanzó gritos de “¡Morón! ¡Morón!”, en alusión al legislador Raúl Morón Orozco. La escena marcó un momento de tensión en plena sesión.

La alcaldesa sostuvo que este tipo de reacciones no corresponden al nivel de debate que debería prevalecer en el Senado.

“Yo no fui a provocar a nadie. De manera directa me fui al curul del senador Emmanuel que me hizo la invitación. Fue lo único que hice, y se desataron cuestiones que no se tenían que desatar”, explicó.

Hay niveles y hoy lo demostraron algunos senadores de @PartidoMorenaMx. Solo quedaron en evidencia lo que son.



En todos los partidos hay personas buenas y malas. Mientras tanto nosotros seguimos trabajando por el municipio, por el estado y por México. pic.twitter.com/JukobDjpuM — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) March 26, 2026

El trasfondo: un caso que sigue abierto, la muerte de Carlos Manzo

Más allá del episodio en el Senado, la presencia de Quiroz también reavivó la atención sobre el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

En semanas recientes, la alcaldesa ha insistido en que la Fiscalía de Michoacán amplíe la investigación y no descarte un posible móvil político. Sus señalamientos han sido directos hacia actores de Morena, incluyendo a Raúl Morón Orozco.

Como parte de esta exigencia, confirmó que presentó una denuncia formal para que se profundicen las líneas de investigación y se esclarezcan las circunstancias del crimen.

“Deben comportarse a la altura”: Tras recibimiento en Senado

Tras los hechos, Grecia Quiroz también lanzó un llamado a los legisladores para mantener la seriedad en el ejercicio político, especialmente dentro de un espacio como el Senado.

“Creo que como políticos deben comportarse a la altura, sobre todo donde se encuentran, que es un lugar donde se debe acordar en beneficio de los mexicanos y no para caer en estas bajezas”, afirmó.

