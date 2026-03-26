Al grito de"Morón”, Grecia Quiroz pisa el Senado y deja entrever su ruta hacia 2027

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, confirmó que su proyecto político está en evaluación interna, ante la posibilidad de competir por la gubernatura de Michoacán. Aunque fue clara: aún no son tiempos electorales.

Desde la sede del Senado de la República, a donde acudió por invitación del legislador Emmanuel Reyes Carmona, señaló que la decisión no depende únicamente de aspiraciones personales, sino del respaldo ciudadano y del movimiento al que pertenece.

“Hay quienes ya están desesperados por participar, pero hay que dejar que la gente decida”, expresó, al tiempo que mencionó que, de concretarse, su candidatura sería bajo el llamado Movimiento Independiente del Sombrero.

🗳️📌 ASÍ REACCIONAN SENADORES DE MORENA ANTE GRECIA QUIROZ



Gracia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, visitó el Senado.



Fue invitada por el senador Emmanuel Carmona.



Entonces varios senadores de Morena corearon "¡Morón! ¡Morón!" en su presencia.



Y es que… pic.twitter.com/LoBgkpqOU3 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) March 25, 2026

Respaldo federal en medio de la violencia en Uruapan

En su encuentro con medios, Quiroz puso sobre la mesa uno de los temas más sensibles: la seguridad. Reconoció el apoyo del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, destacando la presencia de fuerzas federales en Uruapan.

Aseguró que el despliegue del Ejército y la Guardia Nacional ha sido clave para enfrentar la situación que vive el municipio, marcado por la violencia en distintas zonas de Michoacán.

“Se ha mandado seguridad y eso se agradece, porque es algo que realmente se necesita”, sostuvo.

"Sabemos a quiénes les estorbaba": Grecia Quiroz sobre ataque a Manzo

Uno de los momentos más delicados de su mensaje fue al referirse al asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre. La alcaldesa reiteró su exigencia para que la investigación no descarte ninguna línea, incluida la política.

Sin acusar directamente a nadie, dejó claro que existen antecedentes que deben ser considerados por la Fiscalía.

“Sabemos a quiénes les estorbaba”, dijo, marcando distancia de cualquier señalamiento directo, pero insistiendo en que el caso debe esclarecerse sin encubrimientos.

Tensión en el Senado: Gritan apellido de su adversario

La visita también tuvo un momento incómodo. Durante su presencia, legisladores de Morena, alentados por Gerardo Fernández Noroña, corearon el nombre de Raúl Morón, lo que fue interpretado como un intento de provocación.

Quiroz restó peso al episodio, aunque no descartó que pudiera tener un trasfondo machista, señalando que este tipo de prácticas aún persisten en la política mexicana.

“No me interesa nada que tenga que ver con él”, respondió de forma tajante.

Finalmente, la alcaldesa habló sobre los avances en materia de seguridad en Uruapan. Si bien reconoció que la violencia no ha desaparecido, destacó que durante marzo se registró una disminución en los homicidios.

Aun así, evitó lanzar campanas al vuelo.

“No es de cantar victoria”, advirtió, subrayando que el trabajo conjunto entre niveles de gobierno será clave para mantener la tendencia.