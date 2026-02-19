IEM ordena a Fernández Noroña retirar videos misóginos sobre Grecia Quiroz

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dictó medidas cautelares dentro de un Procedimiento Especial Sancionador por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que se encuentra señalado el senador José Gerardo Fernández Noroña, tras una denuncia presentada por la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

De acuerdo con lo informado por la consejera jurídica del Ayuntamiento de Uruapan y apoderada legal de la alcaldesa, la autoridad electoral ordenó dos acciones inmediatas: la edición o eliminación de videos con expresiones consideradas misóginas en un plazo de 24 horas, y la prohibición de realizar actos de hostigamiento o intimidación contra la funcionaria.

