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“Me quieren silenciar": Grecia Quiroz denuncia persecución política y exige justicia por muerte de Carlos Manzo

Grecia Quiroz exige en el Congreso que la FGR atraiga el caso del asesinato de Carlos Manzo y denuncia persecución en su contra, asegura que quieren silenciarla.

Grecia Quiroz en la Cámara de Diputados: Pide que FGR investigue el homicidio de Carlos Manzo
Grecia Quiroz en la Cámara de Diputados: Pide que FGR investigue el homicidio de Carlos Manzo|REDES SOCIALES

Escrito por: Fernanda Benítez

"No quieren que Grecia Quiroz siga exigiendo justicia". La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, acudió a la Cámara de Diputados para exigir justicia por el asesinato de Carlos Mazo aquel 1 de noviembre 2025.

La funcionaria aseguró que llegará a las últimas consecuencia para dar con los responsables a casi un año de la muerte de su esposo.

Denuncian intentos de silenciar las exigencias de justicia desde la Cámara de Diputados

Además de exigir justicia por la muerte de Carlos Manzo, la presidenta de Uruapan acusó que vive una persecución, asegurando que buscan silenciarla.

Declaró que los señalamientos infundados hacía ella, así como las filtraciones solo buscan manchar el nombre de su esposo.

Hay algo que tengo que decir con mucha claridad, hoy me quieren silenciar, hoy no quieren que Grecia Quiroz siga exigiendo justicia (...) Además del dolor de la pérdida, he tenido que enfrentar señalamientos infundados, filtraciones y versiones sin sustento que buscan desacreditarme y manchar el nombre y el legado de Carlos Manzo”, explicó Grecia Quiroz, en la Cámara de Diputados.

Grecia Quiroz responde a advertencia de arresto por celular de Carlos Manzo

Hace unos días Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, respondió a la advertencia de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sobre la posibilidad de aplicar medidas de apremio, incluido un eventual arresto en caso de continuar la negativa de entregar los celulares de su esposo.

En su publicación, la alcaldesa sostuvo que no existe un inconveniente de su parte para colaborar con las autoridades, siempre que la investigación se realice conforme a derecho.

“Estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado”, señaló en su mensaje.

Además, aprovechó para cuestionar la forma en que se ha desarrollado la investigación por el asesinato de su esposo. La alcaldesa aseguró que han señalado públicamente lo que considera inconsistencias, omisiones y decisiones que, desde su perspectiva, han generado dudas sobre la conducción de la carpeta.

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