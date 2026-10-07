“Me quieren silenciar": Grecia Quiroz denuncia persecución política y exige justicia por muerte de Carlos Manzo

"No quieren que Grecia Quiroz siga exigiendo justicia". La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, acudió a la Cámara de Diputados para exigir justicia por el asesinato de Carlos Mazo aquel 1 de noviembre 2025.

La funcionaria aseguró que llegará a las últimas consecuencia para dar con los responsables a casi un año de la muerte de su esposo.

Denuncian intentos de silenciar las exigencias de justicia desde la Cámara de Diputados

Además de exigir justicia por la muerte de Carlos Manzo, la presidenta de Uruapan acusó que vive una persecución, asegurando que buscan silenciarla.

Declaró que los señalamientos infundados hacía ella, así como las filtraciones solo buscan manchar el nombre de su esposo.

“Hay algo que tengo que decir con mucha claridad, hoy me quieren silenciar, hoy no quieren que Grecia Quiroz siga exigiendo justicia (...) Además del dolor de la pérdida, he tenido que enfrentar señalamientos infundados, filtraciones y versiones sin sustento que buscan desacreditarme y manchar el nombre y el legado de Carlos Manzo”, explicó Grecia Quiroz, en la Cámara de Diputados.

#AlMomento | “Estoy aquí porque me quieren silenciar” @GreciaMich2027 en la @Mx_Diputados pide a la @FGRMexico que atraiga el caso de Carlos Manzo. https://t.co/2eDk7MNHac — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026

Grecia Quiroz responde a advertencia de arresto por celular de Carlos Manzo

Hace unos días Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, respondió a la advertencia de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sobre la posibilidad de aplicar medidas de apremio, incluido un eventual arresto en caso de continuar la negativa de entregar los celulares de su esposo.

En su publicación, la alcaldesa sostuvo que no existe un inconveniente de su parte para colaborar con las autoridades, siempre que la investigación se realice conforme a derecho.

“Estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado”, señaló en su mensaje.

AYÚDENME A COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN 🚨🚨 "En primer lugar, quiero dejar algo muy claro: estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado y, de nuestra parte, no existe ningún inconveniente en colaborar con la justicia y con cualquier investigación que se conduzca conforme a derecho." Lo que sí nos preocupa profundamente es la manera en que se ha llevado la investigación por el homicidio de Carlos. Hemos señalado públicamente inconsistencias, omisiones y decisiones que han generado serias dudas sobre la conducción de la carpeta. Mientras las líneas de investigación que podrían esclarecer responsabilidades más amplias parecen no avanzar, resulta llamativo que una y otra vez se concentren esfuerzos en buscar señalamientos contra personas relacionadas con el Movimiento del Sombrero. Por eso exigimos que la FGR atraiga la carpeta, porque queremos una investigación imparcial, profesional y transparente. Que se investigue todo, a todos y hasta donde tenga que llegar, pero que la justicia no sea utilizada para fabricar narrativas, perseguir políticamente o desacreditar un movimiento legítimo. "Yo tengo claro hasta dónde pueden intentar llevar esto: desde buscar mi inhabilitación hasta pretender involucrarme. Y desde aquí lo digo con absoluta claridad: si quieren investigarme, que lo hagan conforme a derecho. No tengo nada que esconder. Pero tampoco voy a guardar silencio por miedo. Podrán intentar desacreditarme, inhabilitarme o incluso llevarme a prisión. Lo que no van a poder hacer es detener una causa que ya dejó de pertenecer a una sola persona. Esta lucha no termina conmigo. Porque lo que comenzó Carlos Manzo ya no vive solamente en un movimiento o en una sola persona." Vive en la gente. Vive en el pueblo. Y al pueblo no lo pueden encarcelar. "Seguiré de pie por todos aquellos ciudadanos que saben perfectamente que lo único que quiero para mi, para mis hijos y para Michoacán es una verdadera JUSTICIA."GQ — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 30, 2026

Además, aprovechó para cuestionar la forma en que se ha desarrollado la investigación por el asesinato de su esposo. La alcaldesa aseguró que han señalado públicamente lo que considera inconsistencias, omisiones y decisiones que, desde su perspectiva, han generado dudas sobre la conducción de la carpeta.