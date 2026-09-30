Grecia Quiroz responde tras advertencia de arresto por celular de Carlos Manzo: “No tengo nada que esconder”

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, respondió a la advertencia de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) sobre la posibilidad de aplicar medidas de apremio, incluido un eventual arresto, si continúa con la negativa de entregar los teléfonos celulares de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

A través de su cuenta de X, Quiroz publicó un mensaje en el que aseguró que el tema se trata únicamente de un teléfono celular y afirmó que el dispositivo ya fue revisado.

Y es que, la respuesta ocurrió después de que el vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, informara que la Fiscalía prepara un nuevo requerimiento para solicitar los teléfonos de Manzo. El funcionario señaló que, si continúa la negativa, las medidas de apremio podrían escalar hasta el arresto o incluso derivar en una investigación por presunta obstrucción de la justicia.

Grecia Quiroz asegura que el celular de Carlos Manzo ya fue revisado

En su publicación, la alcaldesa sostuvo que no existe un inconveniente de su parte para colaborar con las autoridades, siempre que la investigación se realice conforme a derecho.

“Estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado”, señaló Quiroz en su mensaje.

La presidenta municipal también manifestó su disposición a colaborar con la justicia y con cualquier investigación que, dijo, se conduzca de manera legal.

La Fiscalía, sin embargo, ha señalado que los dispositivos son considerados elementos relevantes para continuar con las diligencias relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo. Entre los análisis que busca realizar se encuentra una revisión pericial de los teléfonos y de posibles modificaciones o alteraciones en la cuenta de WhatsApp del exalcalde.

AYÚDENME A COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN 🚨🚨



"En primer lugar, quiero dejar algo muy claro: estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado y, de nuestra parte, no existe ningún inconveniente en colaborar con la justicia y con cualquier… pic.twitter.com/j1BwaGmvc9 — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 30, 2026

Cuestiona la investigación por el homicidio de Carlos Manzo

Más allá de la entrega del teléfono, Grecia Quiroz aprovechó su mensaje para cuestionar la forma en que se ha desarrollado la investigación por el asesinato de su esposo.

La alcaldesa aseguró que han señalado públicamente lo que considera inconsistencias, omisiones y decisiones que, desde su perspectiva, han generado dudas sobre la conducción de la carpeta.

Pide que la FGR atraiga el caso

Ante esta situación, Grecia Quiroz reiteró su petición para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el homicidio de Carlos Manzo.

En su mensaje, sostuvo que busca que el caso sea investigado de manera imparcial, profesional y transparente, y pidió que se revisen todas las líneas de investigación y a todas las personas que pudieran estar relacionadas con los hechos.