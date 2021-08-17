Greg Abbott, gobernador de Texas, da positivo a Covid-19

Greg Abbott, gobernador de Texas, Estados Unidos, dio positivo a Covid-19, informó este martes su oficina a través de un comunicado y aseguró que goza de buena salud y no presenta síntomas.

“El gobernador Abbott está completamente vacunado contra Covid-19, goza de buena salud y actualmente no presenta síntomas", se lee en el documento.

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De acuerdo con la información proporcionada por su vocero Mark Miner, el republicano se encuentra aislado en la mansión del gobernador, en Austin y ya recibe tratamiento con anticuerpos monoclonales.

Más tarde, el gobernador difundió un video en el que se refiere a su contagio y asegura que no tiene síntomas como fiebre o dolores y molestias.

"Como habrás escuchado, tengo a Covid. En este momento no tengo síntomas como fiebre o dolores y molestias. Gracias por los buenos deseos de todo el país. Seguiré comprometido todos los días para gobernar el gran estado de Texas. Dios los bendiga a todos y Dios bendiga a Texas", escribió en Twitter.

As you may have heard, I have Covid.



Right now I have no symptoms such as fever or aches and pains.



Thanks for the well wishes from around the country.



I will remain engaged every day to govern the great state of Texas.



God bless you all, and God bless Texas. pic.twitter.com/kbYPt1FpNj — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 17, 2021

“El gobernador Greg Abbott dio positivo hoy para el virus Covid-19. El gobernador de Texas ha estado realizando pruebas a diario, y hoy fue el primer resultado positivo de la prueba”, compartió su oficina.

Asimismo señaló que la primera dama, Cecilia Abbott, dio negativo, y hasta el momento ningún otro miembro de su personal ha presentado síntomas, ni ha resultado positivo.

También agregó que las personas con las que tuvo contacto en los últimos días ya fueron notificadas.

"Todas las personas con las que el gobernador ha estado en estrecho contacto hoy han sido notificadas. La primera dama de Texas, Cecilia Abbott, dio negativo”.

Another standing room only event in Collin County tonight.



Thank y’all for the enthusiastic reception.



Let's keep this energy up and send a message that Texas values are NOT up for grabs in 2022. pic.twitter.com/wlPZyrHpx3 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 17, 2021

La prueba positiva surge un día después de que Greg Abbott tuiteara una foto donde se le ve sin cubrebocas platicando con un grupo de republicanos, donde la mayoría no tenía puesta la mascarilla.

Por lo que Miner, aclaró que dicha charla del gobernador ante el grupo fue su único evento público esta semana.

Greg Abbott en contra de usar mascarillas por el Covid-19 en escuelas públicas

El gobernador de Texas se ha opuesto a los mandatos de utilizar cubrebocas en las escuelas públicas, por lo que lo prohibió en una orden ejecutiva que ahora es debatida en las cortes.

Actualmente, Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton, se encuentran en una disputa legal, luchando en los tribunales contra los distritos escolares para quitar la medida del uso de cubrebocas.

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