Padre salva el brazo de su hijo gracias a una maniobra que aprendió en Grey’s Anatomy

Un padre evitó que su hijo de 3 años de edad perdiera el brazo por el ataque de un perro, gracias a que aplicó una maniobra de emergencia que vio durante un capítulo de la Grey's Anatomy Anatomy.

De acuerdo con el testimonio del hombre, él y su esposa se ofrecieron a cuidar un perro de raza pastor belga malinois, el cual atacó al menor cuando estaba en su casa en Estados Unidos.

El padre, identificado como Joshua Carr, recordó que el pasado 2 de marzo, escuchó que su hijo Xavier Carr gritó con fuerza, por lo que salió a ver qué pasaba.

Al llegar encontró una escena terrible, su pequeño estaba tirado en medio de un charco de sangre con uno de sus brazos severamente herido. Lo primero que hizo este padre fue quitarse el cinturón y apretar la extremidad de su hija, acto seguido lo llevó a urgencias.

#LoMásLeído: En Ohio, un padre salvó la vida de su hijo y evitó que perdiera el brazo al aplicar una maniobra de primeros auxilios que vio en la serie "Grey´s Anatomy", tras encontrarlo gravemente herido debido al ataque de un perro. Conoce la historia

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Padre salva a su hijo gracias a una maniobra que vio en Gray’s Anatomy

Al llegar al hospital, los médicos aplaudieron la maniobra de emergencia que aplicó en el brazo de su hijo, ya que gracias a eso evitó que el menor siguiera desangrando, lo que pudo provocar que perdiera el brazo o incluso la muerte.

Joshua indicó que aplicó el torniquete con su cinturón porque lo aprendió con la popular serie de televisión Grey's Anatomy, lo que sirvió para que los médicos pudieran salvarle el brazo a su hijo.

Tras llegar al nosocomio, lo que siguió fue una serie de cirugías para que los médicos pudieran adherir el brazo nuevamente al cuerpo, ya que sólo seguía conectado por dos pulgadas de piel y músculo, según informó el medio People.

Los cirujanos que atendieron al pequeño dijeron ser optimistas de que Xavier pueda recuperar gran parte de su movilidad en el brazo, sin embargo, será un proceso tardado y de mucha rehabilitación.

“Va a ser limitado, pero tiene muchas posibilidades de poder usarlo nuevamente, en parte porque fue (atacado por el perro) a una edad muy temprana", dijo el padre de Xavier. Añadió que el perro que atacó al niño tuvo que ser sacrificado.