Conciertos gratis en CDMX por el Grito de Independencia: conoce la lista de artistas y las alcaldías donde se presentarán
Conoce qué artistas darán conciertos gratis en CDMX durante el Grito de Independencia 2026 y prepara tu visita para celebrar las fiestas patrias.
Para celebrar el Grito de Independencia 2026, las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) ofrecerán conciertos gratuitos como parte de los festejos patrios. Conoce la lista de artistas que se presentarán y los lugares.
Grito de Independencia 2026: artistas, horarios y alcaldías
Si aún no tienes plan para dar el Grito de Independencia, no te preocupes, conoce cuál es la lista de artistas y la lista de las alcaldías donde se presentarán este 15 de septiembre 2026 en la CDMX.
Alcaldía Miguel Hidalgo
Artistas:
- Paty Cantú
- Cumbia Dinamita
- Los Yaguaru
Horario:
- A partir de las 23:15 horas en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo.
'Afortunadamente no eres tú', pero sí son esas ganas de venir a la explanada de la alcaldía este 15 de septiembre para que juntos #GritemosLibertad🇲🇽 y disfrutemos de la música de @PatyCantu, Los Yaguaru, los Embajadores de la Cumbia Dinamita y muchas actividades más. ¡No… pic.twitter.com/2aux3mR1IB— Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) September 7, 2026
Alcaldía Magdalena Contreras
Artistas:
- Tributo Niche
- La Cumbre
- Grupo MB7 Muúsica de Barrio
- Ernesto Cotera
- El Yaki
- La Auténtica
- La Esencia del Bolero
- La Malquerida
- Los Capitanes de la Banda
- Los Reyes del Barrio
- Madeiras
- Benjamin Guerrero JR. y sus Cadetes
Horario:
- Apartir de las 3:00 de la tarde en la explanada de San Nicolás Totolapan, en la explanada de la alcaldía y explanada de San Bernabé Ocotepec.
Alcaldía Iztapalapa
Artistas:
- Pancho Barraza
- Grupo Aroma
- Sonora Altepexana
- Jorge Carmona
Horario:
- A partir de las 15:30 horas en la explanada Jardín Cuitláhuac en la alcaldía Iztapalapa.
Alcaldía Iztacalco
Artistas:
- Edwin Luna
- Adolescentes orquesta
- Juanma
Horario:
- A partir de las 16:00 horas en la explanada de la alcaldía Iztacalco.
🇲🇽🎉 ¡Que se arme la fiesta, Iztacalco! 🎉🇲🇽— Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) September 8, 2026
Este 15 de septiembre, ven a celebrar nuestras Fiestas Patrias con música, baile, feria y mucho sabor mexicano. 💃🎶
📍 Explanada de la Alcaldía Iztacalco
🗓️ 15 de septiembre | ⏰ A partir de las 16:00 hrs. pic.twitter.com/XTRN7sWHnN
Alcaldía Gustavo A. Madero
Artistas:
- Luis R Conriquez
- Maldita Vecindad
- Sonora Santanera
- La Vecindad Santanera
Horario:
- A las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero.
🇲🇽❤️ ¡Viva México en la GAM!— Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) September 9, 2026
Este 15 de septiembre celebramos en grande en la Explanada de la Alcaldía. 🎉
🎸 La Maldita Vecindad
🎺 La Sonora Santanera
🔥 Luis R. Conriquez
🕕 6:00 PM | ¡Entrada gratuita! 🙌🏽
¡Viva México! ¡Viva la GAM! 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/Psuzfj8Z06
Alcaldía Cuauhtémoc
Artistas:
- Matute
- N5
- Luis Angel El Flaco
🎉🇲🇽 ¡Prepárate para celebrar a lo grande!— Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) September 10, 2026
La Alcaldía Cuauhtémoc te invita este 15 de septiembre a vivir una noche mexicana llena de música, alegría y tradición. 🎶✨
¡Viva México! ¡Viva Cuauhtémoc! pic.twitter.com/v5UcJEFQyH
Alcaldía Benito Juárez
Artistas:
- Baxter
- Diego Shoening
- Aleks Syntek
Horario:
- A partir de las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía Benito Juárez.
🇲🇽¡Este 15 de septiembre, ven a festejar a #BJ! 🎉— Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 9, 2026
Nos vemos en la explanada de la alcaldía para celebrar juntos nuestras tradiciones.
🎶 Contaremos con la presencia de Aleks Syntek, Baxter y Diego Schoening para disfrutar una noche de música, fiesta y baile. 🤩
¡Los esperamos! pic.twitter.com/JsDHJEawsN
Alcaldía Azcapotzalco
Artistas:
- Maelo Ruiz
- Jerry Rivera
- Los Pajarillos
- El Jilguero
- José Joel
Horario:
- A partir de las 10:00 horas en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco
🇲🇽🎉 ¡El Grito se vive en Azcapotzalco!— Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) September 10, 2026
Prepárate para una noche llena de música, tradición y orgullo mexicano. 🎶
Este 15 de septiembre nos vemos en la Explanada de la Alcaldía con Jerry Rivera, Maelo Ruiz, José Joel, el Jilguero y Los Pajarillos.
⏰ 10:00 hrs.
📍 Explanada… pic.twitter.com/Tq8T2YQoLn
Alcaldía Álvaro Obregón
Artistas:
- JNS
- Kabah
- Caló
- Mercurio
- Erik Rubín
- La Sonora Dinamita
Horario:
- A partir de las 12:00 horas en calle 10, esquina Canario en la colonia Tolteca en la alcadía Álvaro Obregón.
Toma nota en los eventos masivos
En eventos masivos, procura llegar con anticipación, identificar las salidas de emergencia y establecer un punto de encuentro con las personas que te acompañen, recuerda no perder de vista a niños ni adultos mayores.
Mantén tus pertenencias personales bajo control y evita separarte del grupo en zonas con mucha concentración de personas.
También es importante mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades y del personal de seguridad, especialmente ante cualquier cambio en las condiciones del evento.