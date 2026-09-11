Conciertos gratis en CDMX por el Grito de Independencia: conoce la lista de artistas y las alcaldías donde se presentarán

Para celebrar el Grito de Independencia 2026, las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) ofrecerán conciertos gratuitos como parte de los festejos patrios. Conoce la lista de artistas que se presentarán y los lugares.

Grito de Independencia 2026: artistas, horarios y alcaldías

Si aún no tienes plan para dar el Grito de Independencia, no te preocupes, conoce cuál es la lista de artistas y la lista de las alcaldías donde se presentarán este 15 de septiembre 2026 en la CDMX.

Alcaldía Miguel Hidalgo

Artistas:



Paty Cantú

Cumbia Dinamita

Los Yaguaru

Horario:



A partir de las 23:15 horas en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo.

'Afortunadamente no eres tú', pero sí son esas ganas de venir a la explanada de la alcaldía este 15 de septiembre para que juntos #GritemosLibertad🇲🇽 y disfrutemos de la música de @PatyCantu, Los Yaguaru, los Embajadores de la Cumbia Dinamita y muchas actividades más. ¡No… pic.twitter.com/2aux3mR1IB — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) September 7, 2026

Alcaldía Magdalena Contreras

Artistas:



Tributo Niche

La Cumbre

Grupo MB7 Muúsica de Barrio

Ernesto Cotera

El Yaki

La Auténtica

La Esencia del Bolero

La Malquerida

Los Capitanes de la Banda

Los Reyes del Barrio

Madeiras

Benjamin Guerrero JR. y sus Cadetes

Horario:



Apartir de las 3:00 de la tarde en la explanada de San Nicolás Totolapan, en la explanada de la alcaldía y explanada de San Bernabé Ocotepec.

Alcaldía Iztapalapa

Artistas:



Pancho Barraza

Grupo Aroma

Sonora Altepexana

Jorge Carmona

Horario:



A partir de las 15:30 horas en la explanada Jardín Cuitláhuac en la alcaldía Iztapalapa.

Alcaldía Iztacalco

Artistas:



Edwin Luna

Adolescentes orquesta

Juanma

Horario:



A partir de las 16:00 horas en la explanada de la alcaldía Iztacalco.

🇲🇽🎉 ¡Que se arme la fiesta, Iztacalco! 🎉🇲🇽



Este 15 de septiembre, ven a celebrar nuestras Fiestas Patrias con música, baile, feria y mucho sabor mexicano. 💃🎶



📍 Explanada de la Alcaldía Iztacalco

🗓️ 15 de septiembre | ⏰ A partir de las 16:00 hrs. pic.twitter.com/XTRN7sWHnN — Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) September 8, 2026

Alcaldía Gustavo A. Madero

Artistas:



Luis R Conriquez

Maldita Vecindad

Sonora Santanera

La Vecindad Santanera

Horario:



A las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero.

🇲🇽❤️ ¡Viva México en la GAM!



Este 15 de septiembre celebramos en grande en la Explanada de la Alcaldía. 🎉



🎸 La Maldita Vecindad

🎺 La Sonora Santanera

🔥 Luis R. Conriquez



🕕 6:00 PM | ¡Entrada gratuita! 🙌🏽



¡Viva México! ¡Viva la GAM! 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/Psuzfj8Z06 — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) September 9, 2026

Alcaldía Cuauhtémoc

Artistas:



Matute

N5

Luis Angel El Flaco

🎉🇲🇽 ¡Prepárate para celebrar a lo grande!

La Alcaldía Cuauhtémoc te invita este 15 de septiembre a vivir una noche mexicana llena de música, alegría y tradición. 🎶✨

¡Viva México! ¡Viva Cuauhtémoc! pic.twitter.com/v5UcJEFQyH — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) September 10, 2026

Alcaldía Benito Juárez

Artistas:



Baxter

Diego Shoening

Aleks Syntek

Horario:



A partir de las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía Benito Juárez.

🇲🇽¡Este 15 de septiembre, ven a festejar a #BJ! 🎉

Nos vemos en la explanada de la alcaldía para celebrar juntos nuestras tradiciones.



🎶 Contaremos con la presencia de Aleks Syntek, Baxter y Diego Schoening para disfrutar una noche de música, fiesta y baile. 🤩



¡Los esperamos! pic.twitter.com/JsDHJEawsN — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 9, 2026

Alcaldía Azcapotzalco

Artistas:



Maelo Ruiz

Jerry Rivera

Los Pajarillos

El Jilguero

José Joel

Horario:



A partir de las 10:00 horas en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco

🇲🇽🎉 ¡El Grito se vive en Azcapotzalco!



Prepárate para una noche llena de música, tradición y orgullo mexicano. 🎶



Este 15 de septiembre nos vemos en la Explanada de la Alcaldía con Jerry Rivera, Maelo Ruiz, José Joel, el Jilguero y Los Pajarillos.



⏰ 10:00 hrs.

📍 Explanada… pic.twitter.com/Tq8T2YQoLn — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) September 10, 2026

Alcaldía Álvaro Obregón

Artistas:



JNS

Kabah

Caló

Mercurio

Erik Rubín

La Sonora Dinamita

Horario:



A partir de las 12:00 horas en calle 10, esquina Canario en la colonia Tolteca en la alcadía Álvaro Obregón.

https://twitter.com/AlcaldiaAO/status/2096323324431458810

Toma nota en los eventos masivos

En eventos masivos, procura llegar con anticipación, identificar las salidas de emergencia y establecer un punto de encuentro con las personas que te acompañen, recuerda no perder de vista a niños ni adultos mayores.

Mantén tus pertenencias personales bajo control y evita separarte del grupo en zonas con mucha concentración de personas.

También es importante mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades y del personal de seguridad, especialmente ante cualquier cambio en las condiciones del evento.

