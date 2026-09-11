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Conciertos gratis en CDMX por el Grito de Independencia: conoce la lista de artistas y las alcaldías donde se presentarán

Conoce qué artistas darán conciertos gratis en CDMX durante el Grito de Independencia 2026 y prepara tu visita para celebrar las fiestas patrias.

Grito de Independencia 2026 en CDMX: conciertos gratis y lista de artistas
Grito de Independencia 2026 en CDMX: conciertos gratis y lista de artistas|IA

Escrito por: Alejandra Gómez

Para celebrar el Grito de Independencia 2026, las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) ofrecerán conciertos gratuitos como parte de los festejos patrios. Conoce la lista de artistas que se presentarán y los lugares.

Grito de Independencia 2026: artistas, horarios y alcaldías

Si aún no tienes plan para dar el Grito de Independencia, no te preocupes, conoce cuál es la lista de artistas y la lista de las alcaldías donde se presentarán este 15 de septiembre 2026 en la CDMX.

Alcaldía Miguel Hidalgo

Artistas:

  • Paty Cantú
  • Cumbia Dinamita
  • Los Yaguaru

Horario:

  • A partir de las 23:15 horas en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Alcaldía Magdalena Contreras

Artistas:

  • Tributo Niche
  • La Cumbre
  • Grupo MB7 Muúsica de Barrio
  • Ernesto Cotera
  • El Yaki
  • La Auténtica
  • La Esencia del Bolero
  • La Malquerida
  • Los Capitanes de la Banda
  • Los Reyes del Barrio
  • Madeiras
  • Benjamin Guerrero JR. y sus Cadetes

Horario:

  • Apartir de las 3:00 de la tarde en la explanada de San Nicolás Totolapan, en la explanada de la alcaldía y explanada de San Bernabé Ocotepec.

Alcaldía Iztapalapa

Artistas:

  • Pancho Barraza
  • Grupo Aroma
  • Sonora Altepexana
  • Jorge Carmona

Horario:

  • A partir de las 15:30 horas en la explanada Jardín Cuitláhuac en la alcaldía Iztapalapa.

Alcaldía Iztacalco

Artistas:

  • Edwin Luna
  • Adolescentes orquesta
  • Juanma

Horario:

  • A partir de las 16:00 horas en la explanada de la alcaldía Iztacalco.

Alcaldía Gustavo A. Madero

Artistas:

  • Luis R Conriquez
  • Maldita Vecindad
  • Sonora Santanera
  • La Vecindad Santanera

Horario:

  • A las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Alcaldía Cuauhtémoc

Artistas:

  • Matute
  • N5
  • Luis Angel El Flaco

Alcaldía Benito Juárez

Artistas:

  • Baxter
  • Diego Shoening
  • Aleks Syntek

Horario:

  • A partir de las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía Benito Juárez.

Alcaldía Azcapotzalco

Artistas:

  • Maelo Ruiz
  • Jerry Rivera
  • Los Pajarillos
  • El Jilguero
  • José Joel

Horario:

  • A partir de las 10:00 horas en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco

Alcaldía Álvaro Obregón

Artistas:

  • JNS
  • Kabah
  • Caló
  • Mercurio
  • Erik Rubín
  • La Sonora Dinamita

Horario:

  • A partir de las 12:00 horas en calle 10, esquina Canario en la colonia Tolteca en la alcadía Álvaro Obregón.
https://twitter.com/AlcaldiaAO/status/2096323324431458810

Toma nota en los eventos masivos

En eventos masivos, procura llegar con anticipación, identificar las salidas de emergencia y establecer un punto de encuentro con las personas que te acompañen, recuerda no perder de vista a niños ni adultos mayores.

Mantén tus pertenencias personales bajo control y evita separarte del grupo en zonas con mucha concentración de personas.

También es importante mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades y del personal de seguridad, especialmente ante cualquier cambio en las condiciones del evento.

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