¿Cuándo y dónde se festejó por primera vez el grito de Independencia?

El próximo 15 de septiembre, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dará el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino, como es costumbre. Se tratará del penúltimo grito que realice el mandatario antes de que termine su gobierno.

¿Cuál fue la primera celebración del Grito de Independencia?

El Grito de Independencia se dio el 16 de septiembre de 1810 mediante el llamado al levantamiento armado por parte de Miguel Hidalgo y Costilla; sin embargo, el festejo no comenzó después de la consumación del movimiento de Independencia, sino en 1812, cuando Ignacio López Rayón celebró en Huichapam, ahora conocido como estado de Hidalgo, este memorable grito de libertad, con una descarga de artillería que registró en su diario de operaciones militares.

Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, designó el 16 de septiembre como el día oficial en el que se celebraría la Independencia. Finalmente, la tradición se oficializó en 1896 con la declaración del presidente Porfirio Díaz y se quedó la costumbre de hacer el grito la noche del 15 de septiembre.

¿Qué se grita el 15 de septiembre?

De acuerdo con información del gobierno de México, el protocolo del Grito de Independencia se lleva a cabo de la siguiente forma:

“¡Mexicanos!

¡Vivan los héroes que nos dieron patria!

¡Viva Hidalgo!

¡Viva Morelos!

¡Viva Josefa Ortiz de Dominguez!

¡Viva Allende!

¡Viva Aldama!

¡Viva la independencia Nacional!

¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”

Es costumbre que los presidentes pongan más palabras, como es el caso del presidente López Obrador, que ha dicho frases como: "¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva la esperanza en el porvenir!".

#CDMX | La conmemoración del 213 Aniversario de la #Independencia de México se acerca.



El #Zócalo ya se viste con luces de colores patrióticos.



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¿Cómo se da el Grito de Independencia en el Zócalo de CDMX?

El Grito de Independencia es una de las celebraciones más importantes de nuestro país, pues marca el inicio. Es común que para celebrar este acontecimiento histórico, se lleve a cabo una ceremonia liderada por el presidente de la República en turno, en donde se tocan las campanas del Palacio Nacional, en el Zócalo capitalino, haciendo alusión al llamado de Miguel Hidalgo; al mismo tiempo se ondea la bandera de México y gritando las consignas, es por esto que dicho evento es conocido como "El grito".

