Más de 5 mil años de experiencia profesional fueron reconocidos por Grupo Salinas, que rindió homenaje a 135 colaboradores que han dedicado gran parte de su vida a la organización a través de la ceremonia Vida & Movimiento.

El evento se llevó a cabo en la Universidad de la Libertad, donde mujeres y hombres con hasta 50 años de trayectoria recibieron un reconocimiento por su compromiso, dedicación y lealtad.

¿Qué es Vida & Movimiento de Grupo Salinas?

Vida & Movimiento es un programa de reconocimiento que distingue a los colaboradores por sus años de servicio, lealtad y trayectoria profesional dentro de la gran empresa que es Grupo Salinas.

A través de esta iniciativa, se busca dar visibilidad a las historias de personas que han acompañado la evolución de la empresa, algunas durante buena parte de su vida laboral.

En esta ocasión, fueron homenajeados 135 trabajadores cuyas trayectorias, en conjunto, representan más de cinco milenios de experiencia acumulada.

Pero no solo los años de servicio son los que cuentan, ya que también se reconoció la constancia de quienes han enfrentado cambios, nuevos retos y distintas etapas de crecimiento.

🎖️👏135 historias de lealtad y compromiso fueron reconocidas por @gruposalinas. Juntas suman más de 5 mil 500 años de experiencia profesional.



En la Universidad de la Libertad (@Udelalibertad), Ricardo B. Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) encabezó la ceremonia Vida &… pic.twitter.com/ig6HGl2bFu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2026

Ricardo Salinas Pliego encabeza homenaje a colaboradores

Durante el encuentro, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego encabezó la ceremonia dedicada a reconocer a las personas que han formado parte de la historia de la empresa.

Vida & Movimiento también busca destacar el compromiso y la profesionalidad de los colaboradores que, con su esfuerzo diario, dan vida a la empresa que defiende valores como la libertad e impulsa la prosperidad; hoy parte de su identidad y filosofía empresarial.

De esta manera, Vida & Movimiento busca recordar que detrás de la trayectoria de una organización también existen historias personales de esfuerzo, aprendizaje y compromiso que merecen ser reconocidas.