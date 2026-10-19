Más de 9 mil personas marchan por agua limpia en Guadalajara; protesta termina con ataques a edificios públicos

La protesta por el acceso a agua limpia y suficiente en Guadalajara, Jalisco, terminó en actos violentos luego de que un grupo de encapuchados atacara comercios y edificios gubernamentales antes de que comenzara la marcha ciudadana.

Miles de personas se congregaron en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, para dirigirse al Palacio de Gobierno y exigir atención a sus demandas; sin embargo, los disturbios alteraron la movilización y llevaron los enfrentamientos a distintos inmuebles públicos.

¿Qué edificios fueron atacados durante la protesta en Guadalajara?

Los encapuchados arremetieron primero contra establecimientos de la avenida Juárez y después contra el Congreso de Jalisco, el Tribunal Superior de Justicia y el Palacio de Gobierno. En este último inmueble, intentaron prender fuego.

Los actos violentos ocurrieron mientras los ciudadanos buscaban hacer visibles sus exigencias relacionadas con el suministro de agua.

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¿Qué se sabe sobre las acusaciones de desestabilización política?

Integrantes de la clase política de Jalisco señalaron que los disturbios podrían tener responsables y responder a un intento de generar discordia y desestabilizar al estado antes de las próximas elecciones, en las que se renovarán cargos legislativos y presidencias municipales, incluida la de Guadalajara.