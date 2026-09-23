Confianza, inversión y empleo: así busca Guanajuato mantener su crecimiento

Guanajuato se ha ganado la confianza de inversionistas de distintos países y, de acuerdo con la gobernadora Libia Dennise García, uno de los elementos que explican este resultado es la certeza para invertir y continuar proyectos en la entidad.

Durante la Quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico, gobernadores de distintas entidades abordaron la importancia de potenciar el desarrollo regional para impulsar la competitividad de América del Norte.

Confianza y continuidad, claves para Guanajuato

En exclusiva para Azteca Noticias, la gobernadora Libia Dennise García habló de la importancia del Estado de derecho para garantizar confianza a las inversiones.

La mandataria destacó que uno de los indicadores de esa confianza es la reinversión de empresas que ya están instaladas en Guanajuato.

“Pero algo que habla de la confianza es la Reinversión y tenemos empresas que no solamente llegado al estado sino que han crecido sus capitales, ampliando sus plantas productivas y han generado más empleos en nuestro estado”, señaló.

De acuerdo con el material presentado, Guanajuato ha recibido más de 47 mil 700 millones de dólares en inversión de Estados Unidos.

La gobernadora también destacó el peso de la industria automotriz y de autopartes, al señalar que Guanajuato es “el cluster automotriz más dinámico de América latina”.

Además, afirmó que la continuidad de los proyectos ha sido clave para el desarrollo económico del estado.

Finalmente, planteó que México debe convertirse en un mayor centro logístico para asegurar una cadena de valor integrada en América del Norte.