En las últimas semanas el gremio político aumentó su actividad para expresar sus aspiraciones por determinados puestos, como la presidencia y las gubernaturas que están en juego para las elecciones 2024, en el caso de Guanajuato, los próximos aspirantes tendrán que resolver las actuales problemáticas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizó un sondeo para conocer la opinión de las personas respecto a los problemas que tienen que enfrentar, en estos resaltaron la inseguridad y delincuencia, pero ¿Qué otras se sumaron a la lista?

¿Cuáles son los principales problemas a resolver para el siguiente gobierno de Guanajuato?

Los retos a enfrentar en Guanajuato van desde la seguridad hasta el agua, en junio el congreso local exigió darle prioridad a proyectos hídricos que ayuden a resolver la escasez de los últimos meses;

“El abastecimiento de agua por persona deber ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico", dijo el diputado Ernesto Prieto.

Se suma el combate a la corrupción y la inseguridad, recientemente Guanajuato se posicionó como el estado con mayor cantidad de homicidios con mil 545 casos, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con estos datos, los ciudadanos prestarán atención a las futuras propuestas de los aspirantes en materia de seguridad.

¿Qué políticos se perfilan a la gubernatura de Guanajuato?

Algunas personas que han dejado en claro sus intenciones por la gubernatura de Guanajuato son la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien recientemente lamentó que no existan apoyos del gobierno federal.

También la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se sumó a la lista; por parte de Morena Ricardo Sheffield Padilla, buscará terminar con el bastión panista en las elecciones 2024.

¿Cuándo son las elecciones de 2024 en Guanajuato?

Las elecciones estatales de Guanajuato se celebrarán el domingo 2 de junio de 2024; no sólo elegirán al nuevo gobernador de la entidad, también están en juego 36 diputaciones y la designación de 46 ayuntamientos, en lo que serán las elecciones más grandes en la historia del México.