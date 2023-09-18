¡Oficial! Partidos políticos en Guanajuato recibirán 104 millones de pesos para campañas en 2024.

Las elecciones 2024 están a menos de un año, por esta razón los partidos políticos comienzan a 'destapar' a posibles candidatos y algunos políticos dan a conocer sus aspiraciones de competir por las gubernaturas que están en juego, pero ¿Cuánto dinero recibirán los partidos políticos en Guanajuato?

En sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), acordaron un incremento del 40% en relación a las elecciones del 2018, ahora serán 104 millones de pesos y detallaron cuáles son los siete partidos políticos que podrán disponer de dicho estímulo.

"Los gastos de campaña, ascienden a un total de 104 millones de pesos en números redondos, ya que como saben aquí en el estado no tenemos partidos políticos estatales, tenemos la acreditación de los partidos políticos nacionales que son los que estarán en posibilidad de contender en la elección de 2024.

Son el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, también el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Movimiento ciudadano y Morena, son los siete partidos políticos que tienen derecho a financiamiento por gastos de campaña" explicó la presidenta del IEEG, Brenda Canchola.

¿Cuánto dinero recibirán las candidaturas independientes en las elecciones Guanajuato 2024?

En estas épocas es común que algunos ciudadanos muestren interés por participar en las elecciones 2024 sin la necesidad de pertenecer a un partido político, por ello el IEEG estableció el monto de 2 millones para todos aquellos que reúnan las firmas suficientes para aspirar a una candidatura independiente.

Sesión ordinaria y extraordinaria del Consejo General

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¿Cuándo son las elecciones de 2024 en Guanajuato?

¡Toma nota! Las elecciones estatales de Guanajuato serán en el 2024 y se esperan una intensa actividad, pues están en juego 36 diputaciones y la designación de 46 ayuntamientos, aparte del nuevo gobernador o gobernadora.

Los órganos electorales plantean que las votaciones en Guanajuato será el domingo 2 de junio de 2024, mismo día en el que distintos estados elegirán a sus gobernadores y millones votarán por el nuevo presidente de México, en lo que será una jornada histórica.