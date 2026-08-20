Estos son los cargos que puede enfrentar profesor en Guanajuato que tocó a alumnos en pleno salón

Tras la difusión de una serie de videos donde un profesor identificado como José Luis, que daba la clase de Educación Artística en la Secundaria General Número 20 "Centeotl", en Acámbaro, Guanajuato, donde el maestro abraza a los alumnos y simula movimientos con intención sexual, un abogado refirió qué tipo de delito podría enfrentar el docente.

Los videos fueron presuntamente grabados en mayo de 2026 y circularon entre padres de familia y alumnos.

¿Qué dice la defensa jurídica sobre los videos del profesor en Acámbaro?

Abraham Albarrán, asesor jurídico de uno de los padres de familia, señaló que lo sucedido en la secundaria de Acámbaro podría recaer en un delito de carácter sexual. Argumentó que esto se debe a que existe una relación de poder ante el profesor.

“Al final de cuentas, estos aparentes juegos son tocamientos eróticos sexuales; entonces son cuestiones que los menores no pueden resistir porque están frente a una figura de autoridad, que es precisamente el profesor”, señaló.

¿Por qué los padres de familia temen presentar una denuncia formal por el profesor de Acámbaro?

Una madre de familia que prefirió guardar el anonimato declaró a Azteca Noticias que le molestó la conducta del profesor, ya que es él quien debe poner el orden en el salón de clases.

“Al parecer, él no les daba clases. Como se ve en los videos, todos sacaban el celular y grababan. Así se comportó todo el año este tipejo”, mencionó.

No obstante, aún no hay una denuncia formal ante las autoridades, debido a que los padres de familia tienen hijos en dicha secundaria y temen represalias contra ellos, afirmó Albarrán.

“Detectamos una situación, un círculo ahí de poder, corrupción, porque sabemos que este maestro tiene más familiares trabajando ahí”, añadió el abogado.

Separación del maestro y postura de la Secretaría de Educación de Guanajuato

Los abogados explicaron que, dado que las probables víctimas son menores de edad, se debe iniciar un procedimiento legal para que los hechos no queden solo con la expulsión del profesor. La Secretaría de Educación de Guanajuato confirmó la separación definitiva del maestro desde el 18 de agosto y anunció acompañamiento psicológico a quienes lo requieran en la comunidad educativa.

