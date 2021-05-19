Un guardia civil rescata a un bebé en Ceuta: “estaba rígido y helado”

Juan Francisco Valle, o Juanfran, como le dicen de cariño, es un guardia civil del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) que se volvió viral en redes sociales después de que se compartiera una fotografía donde aparece con un bebé que rescató en Ceuta, España, en medio de una crisis de migrantes en esa zona.

De acuerdo con medios internacionales, la madre del bebé lo llevaba amarrado a su espalda mientras intentaba llegar a la costa española, pero el menor cayó al agua, por lo que el guardia civil entró al mar para rescatarlo y se dio cuenta que estaba “rígido, helado y no gesticulaba”.

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Juanfran, el guardia civil que llegó a las aguas fronterizas de España y Marruecos desde el domingo pasado, declaró que cuando cargó al bebé para sacarlo del agua, no sabía si estaba vivo o muerto.

La Guardia Civil de España compartió en sus redes sociales la imagen del rescate, que en poco tiempo se viralizó pues la acompañó con fotografías de otros niños que fueron puestos a salvo por elementos del GEAS.

#MuyGrandes🎖️

Guardias civiles del #GEAS y la #ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a #Ceuta por mar junto a sus familias. pic.twitter.com/MyzOaB4hjR — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) May 18, 2021

El guardia civil tiene una misión: rescatar a personas vivas en Ceuta

Juanfran declaró a medios internacionales que en el GEAS los capacitan para afrontar diferentes situaciones en el mar, pero nunca se había encontrado con una “marea humana” como la de Ceuta, protagonizada por miles de inmigrantes provenientes de Marruecos que intentan ingresar a España.

“Nuestro trabajo habitual consiste en recuperar cuerpos de muertos en las aguas, ya sean del mar, de un pantano o de un río. En esta ocasión teníamos que rescatar a personas vivas, de todas las edades y en todas condiciones”, aseguró el guardia civil.

El hombre, de 41 años, explicó que en Ceuta ha visto muchos padres y madres que llevan a sus hijos en la espalda, amarrados con telas o alguna prenda, como ocurrió con el bebé que rescató y cuya imagen se viralizó en redes.

El guardia civil señaló que también hay personas que utilizan flotadores de juguete, botellas vacías y chalecos de corcho, para no ahogarse y llegar a la costa de Ceuta, donde más de ocho mil personas han ingresado desde este lunes, de los cuales la mitad fueron devueltos a Marruecos.

Además de la imagen del guardia civil con el bebé, en redes sociales se compartió la conmovedora forografía de un joven marroquí y una trabajadora de la Cruz Roja, abrazados, después de que el migrante cruzara el mar para llegar a Ceuta.

|Crédito: Reuters

La socorrista le da agua y con un abrazo sostiene al joven, quien fue auxiliado por soldados y otros miembros de la Cruz Roja en cuanto lo vieron sobre la arena, sin fuerza para ponerse de pie.

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